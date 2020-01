Com és tradició des de l’estiu, aquest dimarts, 31 de desembre, desenes de persones s’han concentrat de 12.00 a 13.00 h a la plaça Sant Roc per demanar la llibertat per als líders polítics empresonats, així com dels dos membres del CDR detinguts el 23 de setembre que encara són entre reixes. Aquest cop, però, hi ha hagut una novetat, i és que per celebrar la darrera trobada de l’any, s’ha repartit rom cremat entre tots els assistents.

