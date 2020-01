Amb l’entrada del nou any es modifiquen els preus de serveis bàsics, com ho és el del transport. En aquest cas, s’han incorporat algunes polèmiques, com ara les noves tarifes de facturació per trajecte vinculades a les targetes T-Casual i T-Usual, i posteriorment la T-Familiar.

Podeu consultar tot el quadre de tarifes a continuació: