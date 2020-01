Crema de nou un dels blocs dels Merinals pendent d’enderrocar

Nou incendi en un dels blocs afectats per aluminosi i pendents d’enderrocar als Merinals. Aquesta passada nit ha cremat el bloc 45, al carrer de Tenerife, tal com ja va passar per últim cop el 23 de novembre. No hi ha hagut persones afectades i el foc ha cremat fustes, trastos vells i mobles, segons informen els bombers. A hores d’ara es desconeixen les causes del succés, que s’ha produït en un bloc que està tapiat.

Les flames han afectat la planta baixa, segons les mateixes fonts, i la segona planta, tal com afegeixen els veïns. Els bombers van rebre l’avís a les 22.21 h i a les 22.44 h donaven l’incendi per extingit. Tant aquest cos com la Policia Municipal van estar una estona més en aquesta zona per acabar de ventilar l’edifici.

El portaveu de la Comissio d’afectats dels habitatges amb deficiencies estructurals del barri, Jaume Garcia Arija, insisteix després de l’incendi que “els 170 habitatges també s’han d’enderrocar i substituir per seguretat i dignitat, i per acabar amb aquest greu problema de delinqüència, vandalisme, inseguretat i marginalitat”.