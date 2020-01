L’Ambaixador Reial rep les cartes dels infants del Taulí

Puntualment a les 12 h, l’Ambaixador Reial ha arribat aquest divendres al Taulí acompanyat d’un patge per visitar per sorpresa els infants hospitalitzats a la planta de Pediatria. Tal com ha posat un peu al vestíbul ja se li ha acostat un nen, i mentre es dirigia al segon pis els treballadors, familiars i usuaris que estaven per les zones comunes de l’hospital se sorprenien pel seu pas. “És l’Ambaixador!”, deien alguns, d’altres preguntaven què passava. No li va caldre gairebé dir res per dir moltíssim.

En entrar a les habitacions, l’Ambaixador preguntava als nens i nenes i als seus familiars com estaven, ells li entregaven la carta als Reis i ell un conte o algun altre obsequi. “Desitjo que et milloris aviat”, repetia l’Ambaixador d’una manera o altra en visitar els diferents pacients. Des del llit, alguns li han pogut entregar la carta; d’altres ho han fet a través dels pares o germans, com és el cas del Mohamed El Mihaoubes, que després de la visita explicava que “l’Ambaixador ens ha dit que el millor regal seria que la meva germana torni a casa i esperem que sigui al més aviat possible”. Una activitat així, per a ell, “és una manera de fer que els nens s’oblidin que estan al metge i se sentin acompanyats”. Professionals de l’hospital de Sabadell també han entregat una caixa plena de cartes als missatgers reials.

“És un gran honor per a mi poder venir a fer aquesta visita”, ha dit l’Ambaixador a la premsa entre visita i visita. I a tots els infants, “els desitjo que es posin bons, que vagin de seguida a casa i puguin gaudir de l’arribada dels Reis”, ha afegit.

“No sap què dir”

El fill del Rashid Aranko també passa aquests dies ingressat. Durant la visita es mira l’Ambaixador de reüll, agafant de la mà al seu pare. “Està emocionat, no sap què dir”, diu aquest últim mentre l’emissari dels Reis ja surt de l’habitació. “Em sembla molt bé que faci aquesta visita, els nens estan molt emocionats, molt contents, moltes gràcies”, afegeix.

L’Ambaixador ha tingut una rebuda a l’alçada dels dies importants. Al vestíbul han rebut el president de la Corporació, Modesto Custodio, el director general del Taulí, Joan Martí, el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, i també el gerent d’aquesta entitat, que organitza el Campament Reial, Jordi Obradors. Per Martí, aquest tipus de visites són “molt importants perquè ajuden a acompanyar els nens que han d’estar ingressats en aquestes dates”. Per la directora pediàtrica de l’hospital, Pepi Rivera, visites com aquesta també busquen “normalitzar al màxim possible el seu dia a dia”, que els nens i nenes puguin fer el mateix que farien a casa seva: viure la il·lusió de l’arribada dels Reis d’Orient.