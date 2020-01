Hidalgo admet la “superioritat del rival” a la segona part

El vestidor arlequinat ha encaixat amb resignació la quarta derrota de la temporada. El tècnic Antonio Hidalgo ha reconegut que “el Vila-real B ha estat superior a la segona part, sobretot els primers 15 minuts. Quan semblava que havíem recuperat el control i no passava res, ha arribat el primer gol en una contra i després el segon. S’ha confirmat que Vila-real B es tracta d’un gran equip, amb un enorme potencial econòmic i jugadors de molta qualitat que físicament estan per sobre del nostre nivell. És un equip per créixer i pot optar als llocs de ‘play–off’“, ha insistit.

D’altra banda, Hidalgo es mostrava satisfet amb el rendiment dels seus homes a la primera part. “Hem competit molt bé, tractant de tu al rival. Hem gaudit de bones ocasions per marcar, però no ho hem aconseguit. A la segona, ells han estat millor. Sabíem que seria un dels partits més difícils de la temporada”.

Tot i el regust amarg de la quarta derrota de la temporada, el tècnic de Canovelles ha volgut subratllar el valor de la primera volta del seu equip. “Ara estem una mica tocats pel resultat, però l’equip ha fet una gran feina, amb molta intensitat i un elevat grau d’exigència. Tenim un vestidor molt compromès i aquesta setmana hem de treballar per anar al Nuevo Castàlia amb les mateixes ganes de guanyar”.

VESTIDOR: BONA PRIMERA PART

NÉSTOR: “A la primera part hem estat millors. Després ells han reaccionat i en el primer gol ens han agafat molt oberts. Són jugadors molt perillosos així. Però hem de sentir-nos contents de la primera volta i ara l’objectiu és guanyar la setmana que ve a Castelló”.

MACKAY: “Hem tractat de tu al Vila-real B a la primera part i hem tingut ocasions. Però a la represa ells han sortit millor i ens han fet mal a la contra. L’incident amb l’aplegapilotes? No ha passat res”. Pensant en el duel del Nuevo Castàlia ha dit que “serà a cara de gos per ser primers”.

ADRI CUEVAS: “Ens hem d’agafar a la bona primera part. Ara hem d’anar a Castelló i intentar repetir el resultat de l’any passat” (un 0-1 amb gol d’Adri Cuevas).