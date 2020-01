Els últims 10 minuts condemnen el Sabadell a Vila-real (2-0)

El 2020 comença amb derrota. El Sabadell ha sortit de buit, un cop més, del Mini groguet, un escenari que confirma la seva malastrugança històrica a Segona Divisió B. Després d’una primera meitat notable de l’equip arlequinat, amb dues excel·lents ocasions d’Edgar per avançar-se, a la segona s’ha vist superat per un Vila-real B molt més ofensiu. Ha resistit el Sabadell fins als últims 10 minuts quan han arribat els dos gols. Ha estat, però, una derrota dolça perquè les derrotes del Castelló a Lleida i l’Espanyol B al Johan Cruyff han donat l’honorífic títol d’hivern al Sabadell, que haurà de defensar el diumenge vinent al Nuevo Castàlia.

El primer onze del 2020 ha estat igual que l’últim del 2019. Sense sorpreses. Antonio Hidalgo ha donat confiança a un equip base per enfrontar-se a un filial groguet amb dubtes i sense la solvència de temporades anteriors. L’inici de partit així ho ha ratificat, amb un Sabadell clarament dominador i amb la possessió de pilota com a argument. Això s’ha traduït en una bona ocasió d’Edgar en el minut 5 després d’una excel·lent combinació entre Aarón i Óscar Rubio, però el porter Fuoli s’ha lluït.

L’empenta arlequinada ha perdut força al mateix temps que reaccionava el conjunt de Miguel Alvarez gràcies a una forta pressió molt a dalt que dificultava la sortida de pilota dels homes d’Hidalgo. Ian Mackay ha hagut d’intervenir dues vegades en accions d’Ahn i Espi. El partit s’ha igualat, amb alternatives i arribades a les dues porteries. Més perilloses, això sí, per part arlequinada. De nou Edgar s’ha topat amb Fuoli en l’ocasió més clara de la primera meitat. El porter local també ha desviat un xut de Néstor a córner.

Ha canviat el guió a la represa. El Vila-real B ha sortit amb molta força i amb més vocació ofensiva. De fet, ha encaixonat al Sabadell a la seva àrea amb el seu joc habitual de toc i transicions molt ràpides. Han patit el conjunt arlequinat i Mackay ha evitat l’1-0 amb una miraculosa intervenció sobre la línia de gol. La sensació és que el Sabadell havia perdut el control del partit. Hidalgo ha fet un canvi per intentar trencar la dinàmica: Boris per Aarón Rey i Néstor ha endarrerit la seva posició al mig del camp.

Per uns moments ha semblat que el Sabadell recuperava el domini del partit, però mai s’ha trobat còmode ni ha generat perill. Els canvis de Miguel Alvarez, en canvi, sí que han estat un revulsiu. Alex Millán, sortit de la banqueta, ha marcat l’1-0 amb un xut creuat culminant una contra i Edu Espiau ha sentenciat en el minut 86 a plaer en una acció on s’ha demanat fora de joc. Lanzarote ha pogut escurçar diferències en el llançament d’una falta que s’ha estavellat en el travesser.

FITXA TÈCNICA

Vila-real B: Fuoli; Andrei, Sofi, Carlos, Goyo, Ramón, Collado (Millán, m. 70), Ivan Martin, Espiau, Baena (Lozano, m. 82) i Ahn (Fran, m. 65).

Sabadell: Mackay; Pedro Capó, Aleix Coch, Grego, Josu, Ángel Martínez, Ó. Rubio, Adri Cuevas (Aitor, m. 82), Edgar (Lanzarote, m. 77), Aaron Rey (Boris, m. 57) i Néstor.

Àrbitre: Miguel Domato Pedreira, Comitè balear. Grogues: Andrei, Millán; Ó. Rubio, Josu, Pedro Capó.

Gols: 1-0, min. 80: Álex Millán; 2-0, min. 86: Edu Espiau.

Incidències: 700 espectadores al Mini de la Ciutat Esportiva amb presència d’un centenar de seguidors sabadellencs.