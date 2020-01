El cinema es cola en el món dels pessebres

Robin Hood, enfilat al tronc tombat d’un arbre, anuncia amb els braços oberts el naixement de Jesús a una colla de pastors. L’infant, finalment, arriba al món enmig d’una escena del Rei Lleó, al costat d’un Pumba somrient. Mentre els Reis d’Orient carreguen un sac de joguines, Mary Poppins descendeix del cel londinenc amb el seu paraigua volador. Abans, però, Ses Majestats han hagut de creuar Tatooine a sobre de tres rèptils, el desert d’Star Wars on hi ha reunits Luke Skywalker, Obi Wan Kenobi i els seus androides. En cap de les seves divertides escenes, Charles Chaplin mai no havia coincidit abans amb Josep i Maria.

L’exposició de pessebres de Castellar d’aquest any, sense perdre el tradicional caràcter religiós, està tematitzada al voltant del cinema. A les escenes bíbliques s’hi han colat inconfusibles protagonistes de pel·lícula. “És molt fàcil! Segur que ho endevines!”, tres amigues juguen a identificar quina pel·lícula hi ha representada a cadascun dels catorze diorames. “Ja ho sé. És La vida de Brian!”, respon una d’elles, entusiasmada. A l’interior dels pessebres que reprodueixen, per exemple, Mamma Mia, Allò que el vent s’endugué o Cantant sota la pluja, hi ha pistes que els visitants s’entretenen a buscar, bolígraf i paper a les mans per apuntar-les.

Després de 69 anys de mostres pessebristes a Castellar, l’exposició cinematogràfica d’aquest any ha estat la que ha vist més gent. Falta poc perquè arribi a les 10.000 visites, i encara estarà oberta fins al 2 de febrer. Ja s’ha convertit en una referència a Catalunya. Una sala on veure autèntiques obres d’art efímer que seran destruïdes després de tres mesos. “Tothom surt encantat de l’exposició, que es va coneixent a través del boca-orella. Hi ha gent de totes les edats i de tot arreu, i fins i tot els pessebristes que han vingut s’han quedat sorpresos pel nivell”, explica el president de l’entitat castellarenca, Joan Juni.

Els primers a innovar

L’any 2011, el Grup Pessebrista de Castellar va adonar-se que l’exposició, edició rere edició, patia una davallada de visitants. És per això que van prendre la decisió d’innovar. “Vam creure convenient tematitzar la mostra, perquè no volíem que la gent deixés de venir. Encara que cada any fèiem pessebres nous, hi havia qui ens deia que sempre veia el mateix”, recorda Juni, qui fa deu anys que construeix un pessebre per a l’ocasió, en aquesta mostra un diorama sobre la pel·lícula Avatar.

Al principi, però, va haver-hi qui no va veure amb bons ulls la tendència modernitzadora: “Dins del món del pessebrisme professional, algunes persones no ho van acabar d’entendre. Amb els anys, però, moltes altres entitats ens han anat seguint, i també combinen l’essència bíblica amb l’ambientació temàtica”, assenyala el president del Grup Pessebrista. La innovació, a més, ha estat una manera d’atraure el jovent a les exposicions.

Més de 400 hores de feina

La seixantena de pessebristes que participen en l’exposició comencen a arremangar-se les mànigues el setembre, entre els quals uns quants infants i joves que asseguren el relleu generacional de l’entitat. Són, per tant, tres mesos de feina molt intensa per treballar exigentment cada detall. “Convivim tantes hores, unes 400 de mitjana, que ens acabem convertint en una família”, ressalta Juni.

Darrere d’un dels pessebre en què hi ha més temps invertit és el del Robin Hood: té una extensió de 12 metres quadrats, el cel canvia de color per representar el dia i la nit i està recobert per més de doscents arbres.

Veient la resposta dels visitants, els pessebristes castellarencs coincideixen que les hores de feina invertides han estat fructíferes. Tot i això, no es permeten el luxe de treure’s els diorames del cap, tal com reconeix Juni: “Ja estem pensant en la temàtica que treballarem aquest any!”.

‘Viatge a l’interior d’una pel·lícula’

Els pessebres van acompanyats d’una exposició cinematogràfica, que ha comptat amb la col·laboració del Club Cinema Castellar del Vallès. S’hi pot trobar el fotòmetre, la claqueta i un recull d’imatges fetes per Josep Maria Contel del rodatge de la pel·lícula La plaça del Diamant.

L’exposició pessebrista es pot visitar els dissabtes, diumenges i festius, en horari de matí (d’11 h a 13.30 h) i de tarda (de 17 h a 20 h)