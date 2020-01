Els Reis d’Orient deixen els menjadors plens de regals

Els menjadors es desperten amb un aspecte diferent. A sobre de la taula, hi queden restes de neules, torrons i galetes o potser una copa de cava a mig beure. Ses Majestats han passat i han pogut reposar i agafar energies. També els seus camells, assedegats, a qui molts nens i nenes els han deixat un cubell d’aigua. Només llevar-se, molts infants s’han dirigit al menjador a corre-cuita per desembolcallar paquets. Quins són alguns dels regals que més els han portat?

Aquest 2019 han estat tres els jocs que han causat furor, tant, que s’han esgotat a les botigues de la ciutat i voltants: ¡Caca Chaf!, un joc que consisteix a evitar trepitjar excrements; Hijos vs Padres, que prova les habilitats de fills i pares; i Fontanero chapucero que, tot i no ser nou, a les botigues Drim, Juguettos i Don Dino se n’han acabat les existències.

Les nines Bellies són també una de les joguines que han arribat a més cases. Però la febre de la campanya de Nadal del 2018 –que va arrasar als establiments de la ciutat– ha disminuït. Des de Don Dino apuntaven que la més sol·licitada és la Bellie Beth, la novetat d’enguany. Una altra part de la demanda s’ha centrat en el joc educatiu. D’aquesta branca, la tendència ha estat el llibre-puzzle tridimensional. Segons explicaven des de la llibreria Carrasco, s’ha tractat de l’alternativa als jocs televisats que tenen un preu elevat. A més, introdueixen els infants a la lectura.

PER ALS MENYS NENS

Els nens no són els únics que van omplir la carta dels Reis. Segons la propietària de Xpress Informàtica, les estrelles de l’època de festes per als adults han estat els complements tecnològics. Als menjadors de casa, embolicats, s’hi han trobat els auriculars sense fils, els smartwatches i les polseres fit. Tot i això, les botigues recorden que, com l’any passat, el teclat de gaming és un producte molt sol·licitat. I, tal com apuntava l’experta en tendències d’e-commerce Mayka Carreras, l’iPhone 11 ha arrassat aquest Nadal.

Els electrodomèstics, però, no s’han tingut en compte com a regal de Reis. “Per a nosaltres no hi ha Nadal”, lamenten des d’Electroivan, que expliquen que les compres d’aquestes dates són especialment televisors i ginys similars.

ELS CLÀSSICS

Són els regals que cada any es troben sota els arbres de Nadal: a sota l’arbre de Nadal, s’hi han trobat rellotges de gamma mitjana i conjunts de polsera i collar de plata i acer, tal com pronosticaven des de la joieria Bravo. I els petits, les joguines de sempre: nines, cotxes i cuinetes.