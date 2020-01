VÍDEO Un rei Melcior molt enfadat llança caramels amb fúria a la cavalcada de Terrassa

La cavalcada dels Reis d’Orient és un moment de felicitat per als més menuts… o no. Aquest diumenge, a la cita a Terrassa, el rei Melcior va decidir respondre amb fúria a un grup que va optar per, en lloc de rebre caramels, llançar-li mentre passava per davant seu.

El Rey Melchor ayer en la cabalgata de mi ciudad, estoy llorando pic.twitter.com/J2u7SE2fyY — Ricky (@Rickyexp) January 6, 2020

El vídeo s’ha fet viral, sobretot per la ràbia amb què el rei Melcior llança caramels a la zona d’on li venien des del públic, i per l’amenaça que fa amb el dit. La ciutat ja va centrar la polèmica a principis d’any, quan Salut va fer oficial el primer naixement de l’any, quan realment va produir-se a Sabadell.