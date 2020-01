L’exalcalde Bustos tornarà a comparèixer pel Cas Mercuri a l’Audiència de Barcelona

L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos haurà de tornar a comparèixer el proper 21 de gener davant de la justícia pel Cas Mercuri. La magistrada del Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil Lima, que instrueix la peça 25 de la macrocausa judicial, ha emès una interlocutòria en què demana la seva declaració com a investigat.

La peça 25 investiga un suposat delicte contra l’administració pública, en la seva modalitat de malversació de cabals públics. S’investiga la concessió de subvencions irregulars a la Fundació Privada ACSAE per part de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), institució que va presidir Bustos.

La magistrada també demana la compareixença de diversos alts càrrecs tant de l’entitat municipalista com de la fundació, entre els quals figuren Adolfo Moreno Sansano, exsecretari general de la FMC i considerat la mà dreta de Bustos; Montserrat Costa, Santiago Fontbona i Xavier Amor, contractats com a assessors per la FMC. Aquest últim és actualment l’alcalde de Pineda de Mar. Per part de la Fundació ACSAR, haurà de comparèixer com a investigat José Antonio Cabanillas, el seu director.

Què s’investiga?

La Federació de Municipis de Catalunya hauria realitzat, sempre presumptament, un seguit d’irregularitats amb el diner públic de l’entitat. S’investiga fonamentalment la concessió d’una subvenció de 25.000 euros atorgada de manera irregular a la Fundació Privada ACSAR, entitat que se centra en l’estudi de la immigració i l’ajuda a través d’asil i refugi a Catalunya. L’objectiu, segons els indicis, seria contractar la presidenta de l’Associació de Llatinoamericans de Sabadell, Ligia Gisella Castelo.

Així mateix, la justícia vol trobar una explicació a diverses despeses realitzades per Manuel Bustos, Adolfo Moreno i Montserrat Costa, que van ser cobrades a la FMC sense que tinguessin una relació estricta amb l’activitat de l’entitat. Podrien ser, segons la investigació, despeses personals induïdes en l’entitat. Encara pel que fa a la gestió del diner públic, pel que fa a l’assessor Santiago Fontbona, se sospita que aquest hauria cobrat treballs d’assessoria externa no justificats o fins i tot inventats.

Les ombres sobre la FMC

Des de 1981, la FMC s’ha constituït com una de les dues grans entitats municipalistes de Catalunya. Ha estat considerada un organisme vinculat al PSC i ICV-EUiA, tal com passa amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM), amb un remarcat perfil més nacionalista avui vinculada Junts i ERC.

La FMC ha estat protagonista del Cas Mercuri pràcticament des dels seus inicis. A banda de la peça 25, una altra causa ja arxivada va investigar suposats sobresous en la si de la federació a partir del 2011, una trama que va encausar en el seu dia a 44 alcaldes de localitats catalanes inscrites a l’entitat municipalista.

La peça 25 té una segona derivada, aquesta amb la instrucció acabada als Jutjats de Terrassa. Aquesta causa fa referència al cobrament a diversos consorcis del Consell Comarcal i té implicat, a més de l’exalcalde Bustos i el seu germà, entre d’altres, a l’antic gerent de l’organisme, Paco Fernández. Aquest últim, tal com va publicar el D.S., hauria gastat més de 27.000 euros públics que inclourien des de quilometratges duplicats o triplicats a xiclets i preservatius.