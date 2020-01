Cerdanyola acull aquest diumenge els Tres Tombs més matiners del Vallès

Aquest diumenge els Tres Tombs tornen a Cerdanyola del Vallès, convertint-se, així, en la passada més matinera de tot el Vallès i de les primeres de tot Catalunya: dissabte se celebren a l’Esquirol, Santa Coloma de Queralt i Argentona.

La cita resseguirà els principals carrers del municipi, després del tradicional esmorzar que es duu a terme a l’entorn del Parc Tecnològic del Vallès. Des d’allà, sortiran a les 12 h i el seguici acabarà al carrer Sant Ramon. El recorregut serà: carrer Boters – Sant Ramon – Anselm Clavé – Mare de Déu del Pilar – plaça de Sant Ramon – Sant Casimir – Francolí – Sant Antoni – Felicià Xarau – Cordelles – Lluís Companys – Sant Iscle – Primavera – Sant Iscle – Pl. Abat Oliba – Sant Martí – Sant Ramon.

Les línies d’autobusos que circulen per Cerdanyola es veuran afectades durant el matí. La normalització del recorregut es produirà segons vagi avançant i/o finalitzant la passada. Els recorreguts alternatius serà:

E3

Sentit Barcelona: av. Roma – Can Pallarès – ctra. BCN . Si es pot accedir, farà parada a av. Primavera Fontetes. Si no la parada més propera al centre és N-150 – Telefònica.

Sentit UAB: av. Catalunya – Sta. Anna – Francolí Cordelles. Parada més propera al centre a l’av. Catalunya – Renfe

A4

Sentit Barcelona: av. Primavera – Rda. Cerdanyola – N-150 (Can Cuyàs). Parada més propera al centre av. Primavera – pl. Marconi.

Sentit St. Cugat: Si es pot accedir a Primavera, farà la parada de Fontetes i continuarà per Primavera i Anselm Clavé (si no Parc Tecnològic). Si no per av. Catalunya – Sta. Anna – Can Pallarès – av. Roma – St. Ramon. Parada més propera al centre a l’av. Catalunya – Renfe.

B2

Sentit Ripollet: Francolí – pg. Cordelles – Can Pallarès – ctra. BCN. Si es pot accedir, farà parada a av. Primavera Fontetes. Si no, la parada més propera és N-150 – Telefònica.

Sentit Sabadell: av. Catalunya – Sta. Anna – pg. Cordelles. Parada més propera av. Catalunya – Renfe

B7

Canvi de sentit a pl. Marconi amb parada provisional al costat de l’Ateneu. Retorn per Primavera Santa Rosa i, si es pot accedir, per Anselm Clavé, si no Parc Tecnològic.

Servei Flor de Maig a Fontetes (sortida 13.15 h i arribada a les 13.45 h). Acabarà a pl. Marconi.

A mesura que es vagin obrint els vials de nou a la circulació s’aniran recuperant els recorreguts habituals.