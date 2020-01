Els anys 20 que arriben: ens enamorarem d’una màquina?

L’ésser humà somnia a crear Intel·ligència Artificial. I els anys 20 seran intensos en la recerca humana per crear vida robòtica. Donaran així continuïtat als nous assistents virtuals com Alexa (Amazon) i Siri (Android).

Es tracta d’un petit altaveu que reconeix i entén la major part de la veu humana. Una joia d’enginyeria amb què pots conversar (almenys relativament). “Alexa, posa la cançó Fucking money man de Rosalia”. Alexa s’activa quan escolta el seu nom i realitza la tasca demanada. Està programada amb unes 50.000 funcions: Explicar acudits entre amics, narrar un conte quan la canalla es posa a dormir, cantar la predicció del temps, programar el despertador per a l’endemà, explicar notícies del dia i esdeveniments històrics de la Viquipèdia, fer telefonades amb la teva agenda de contactes… I pujant.

El seu èxit i la fascinació en general per la Intel·ligència Artificial, tanmateix, podria estar relacionada amb la por a la solitud i la tendència humana a evadir-se. Una societat envellida en què –no per casualitat– el nombre de gossos ha superat els 250.000 només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons dades de 2018. Els animals domèstics són la nova companyia de la gent gran. Dels joves en una societat cada vegada més individualitzada. Les condicions materials estan creades: No es diu Alexa, però recorda pel·lícules com Her (2014), del director Spike Jonze, en la qual Joaquin Phoenix s’enamorava d’un sistema operatiu informàtic. Arribarà el dia en què ens enamorem de la Intel·ligència Artificial?

Cap al 5G, 6G, 7G…

Veurem com es consolida el sistema 5G (que entre d’altres, descarregar-se un film en 5’’). També arribaran els models successius: 6G, 7G… Què ens depararà? Es desenvoluparan els hologrames, tant com perquè surtin del nostre telèfon mòbil?

Erradicar les ‘manades’

Aquesta també ha estat la dècada en què el feminisme ha esclatat a escala mundial. Sabadell no ha estat menys, amb les manifestacions històriques del 8-M de 2017, 2018 i 2019. Però malauradament també amb agressions sexuals, com la violació múltiple contra una jove a Sabadell el febrer de 2019. I els feminicidis. La lluita contra les violències masclistes marcarà la dècada.

Hiverns més càlids

El canvi climàtic comença a notar-se no com a element abstracte o de crisis a milers de quilòmetres de Sabadell, sinó que es noten a la mateixa ciutat: Les temperatures benignes en èpoques d’hivern (o sigui, la manca de fred) és una evidència de l’escalfament global.

De fet, aquest Nadal s’han registrat màximes de 18 graus, que fins i tot han passat dels 20 a Barcelona.

Una societat envellida

Els països occidentals caminen cap a un envelliment poblacional. Catalunya no és una excepció. Davant aquesta manca de població jove i activa, els economistes i demògrafs es demanen: Qui pagarà les pensions de demà? Qui s’encarregarà de les tasques de cures quan la meitat de la societat estigui jubilada i necessiti aquestes cures?

A Sabadell, segons dades de l’Idescat, hi ha avui a finals de 2018 quasi 40.000 persones majors de 65 anys, suposant un 18,6% del total. La tendència és alcista.

Ciutat refugi

Contiuaran els fluxos migratoris tot i que s’aguditzaran els desplaçats per les conseqüències de l’emergència climàtica. A 1 de gener de 2018, a Sabadell hi viuen unes 24.000 persones nascudes fora de l’Estat espanyol, segons el Servei de Dades Obertes de l’ajuntament. Amb una població de 213.000 habitants, el percentatge de persones migrants del que es té constància és de l’11,2%.

Més connexions viàries

A Sabadell, a curt termini, la dècada arrencarà amb l’ampliació de la C-58 (ja en obres). A mig termini, podria ser que Renfe encetés noves connexions ferroviàries com la que enllaci la ciutat amb l’aeroport (dins la línia Manresa-El Prat).

A llarg termini, tot apunta al fet que el Quart Cinturó (o una infraestructura similar) serà construït. I és que el parc de vehicles augmenta any rere any. Segons l’Idescat, a 2018, a Sabadell n’hi ha 133.000 vehicles (comptant-hi turismes, motocicletes, etcètera).