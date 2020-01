Vuit anàlisis diàries per garantir la salut pública

Sabadell té un equipament imprescindible per a la salut pública, el Laboratori Municipal, que treballa discretament des de la plaça del Gas, 2 (Centre) i és força desconegut pels veïns, menys quan passen coses. “Quan tot va bé ningú s’adona que les coses es fan”, assegura la cap del laboratori, Marisol Álvarez. A la comarca només n’hi ha aquí i a Terrassa. Farmacèutics, biòlegs, químics, veterinaris i administratius són els que el fan rutllar.

Aigua, aliments, equipaments…

La feina del laboratori municipal consisteix a donar resposta a les necessitats analítiques de salut pública i de qualitat ambiental. Controlar que les aigües de reg o consum, els equipaments esportius o els aliments i begudes que fem servir i consumim estiguin en un estat adequat, o prevenir la legionel·la. En aquest sentit, fan feina sobre el terreny, ja sigui en els camions del sistema de reg, els sistemes d’aspersió de l’arbrat de tota la ciutat o la gespa de la Nova Creu Alta, per posar alguns exemples. I cada vegada més fan anàlisis d’aspectes mediambientals: contaminació atmosfèrica, cicle de l’aigua o aigües residuals. Treballen per l’Ajuntament sobretot, però també per altres institucions, empreses i particulars, que poden sol·licitar els seus serveis.

Segons les últimes dades disponibles, del balanç del 2018, el laboratori va analitzar 3.034 mostres, a raó de vuit cada dia. La gran majoria són en espais públics; particulars, per exemple, van demanar fer 15 mostres d’aigües en espais de lleure, mentre que d’ofici se’n van fer 21. Álvarez remarca que si bé l’administració s’encarrega de la salut pública, això és cosa de tots: “L’Ajuntament ha de vetllar perquè el que sigui estigui en condicions, però n’hem de fer un bon ús”.

Un dels aspectes que més es vol tenir en compte des del laboratori són les certificacions. Certificar un procés, un equipament o un estri vol dir dotar-lo d’una garantia de qualitat, de manera que el resultat que donarà després serà molt més fiable i el grau d’incertesa que tenen sempre molt més baix. Des del 2000, per exemple, el Laboratori treballa amb l’ISO 9.000, que certifica que l’entorn de treball és de qualitat. “A partir dels nostres resultats es prenen una sèrie de decisions i és important que siguin molt fiables i acurats a la realitat”, afegeix Marisol Álvarez.

La regidora de Salut, d’on depèn aquest servei, Sonia Sada, destaca els beneficis que suposa que sigui de la ciutat, perquè “ens permet no haver d’externalitzar-lo i tenir un monitoratge molt més acurat i directe i actuar d’una forma molt més ràpida sense haver d’esperar un tercer”.