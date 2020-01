El ple de Sabadell debat “la visió centralista” de les tarifes de transport públic

El ple de Sabadell discuteix avui les noves tarifes i títols personals –les noves T-Casual, T-Usual i T-Familiar– dissenyades per l’Autoritat del Transport Metropolità. La recent actualització ha permès una pujada en els bitllets per la zona 2, la de Sabadell i la majoria de municipis del seu voltant, el que ha generat el rebuig de les institucions, partits polítics i entitats favorables al transport públic. A tall d’exemple, per tenir deu viatges sense caducitat, el 2019 es podia comprar una T-10 (amb un cost de 20,10 euros) mentre que ara cal comprar una T-Casual (22,40 euros). Un 11,4% d’increment de preu pel mateix servei.

Crida per Sabadell ha presentat una moció en què es posa sobre la taula “la visió centralista” de la tarifació i en què exigeix que es revisin els preus del transport públic, així com les limitacions de les noves T-Casual, T-Jove i T-16. Des de la formació anticapitalista consideren que la forma de pagament –definida per un organisme en què l’Ajuntament de Sabadell ni cap organisme vallesà té incidència directa– suposa imposar un “centralisme” que s’ha notat també en els darrers anys en la inversió. “Necessitem una aposta valenta pel transport públic i un finançament assegurat a curt termini”, resa la proposta portada al ple, que vol trencar amb “l’esquema radial”. “Hem de canviar la lògica actual en què es pensa des de Barcelona i per a Barcelona”, exposa Anna Lara, regidora de la Crida. Per això, ara demanen al Govern que “pressioni” per millorar la situació del transport públic a Sabadell.

El Mercat de Campoamor, a debat

Un altre dels temes que es posaran sobre el tauler polític en el ple municipal d’avui és el futur del Mercat de Campoamor, que es preveu tancar el pròxim 31 de març per construir-hi habitatges del lloguer pel jovent. L’Associació del Poble del Sud –una agrupació de veïns de Campoamor, i també Espronceda, les Termes i la Creu de Barberà– preguntarà als representants públics pel tancament previst i exigirà la creació d’una taula de treball per reformar el mercat per evitar el cop de persiana previst.