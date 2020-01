Bogeria per la loteria tot i no haver tocat cap premi gros

Aquests dies posteriors a les festes nadalenques les administracions de loteria s’omplen de gent que volen descanviar, cobrar o informar-se sobre els números de loteria que van adquirir; tant pel sorteig del 22 de desembre com per la loteria de Reis. La imatge de les llargues cues davant les administracions acaba sent tant tradicional com els arbres de Nadal.

Administracions com la número 3 a la Via Massagué, la número 5 a Ca n’Oriac i l’administració situada dins d’El Corte Inglés, han atès més de mil persones per dia. El cas més espectacular ha estat aquesta darrera administració (la número 24). El passat dimarts 7 de gener, segons l’administrador, es van comptabilitzar més de 4.600 operacions. No obstant això, la gran afluència de gent anirà minvant a mesura que passin els dies. “A partir de la setmana vinent, ja es normalitzarà”, afirma.

La majoria de persones que van a l’administració de loteria els dies posteriors a les festes, ho fan perquè són usuaris habituals de la tradicional loteria de Nadal i de la de Reis i prefereixen cobrar els premis com més aviat millor. Per aquest motiu, les llargues esperes no són vistes com una situació incòmode.

Ahir dimecres al matí, la Pepi feia cua a la Via Massagué des de feia molta estona, però no estava segura que fos l’administració que li pertocava. “Porto un dècim premiat, però no sé si és aquí o en un altre lloc. Igual estic fent cua per res”, explicava. La Carolina és una dona gran a qui li ha tocat 60 euros al sorteig de Reis. “No em fa res esperar una bona estona, perquè és per rebre diners, no per pagar factures”, afirmava convençuda. De fet, ha obtingut tan sols un petit premi: “val més això que res, però només compro per Nadal”, admet. Sortosament, feia bon dia. “Només hauria faltat que plogués”, deia algú amb veu alta.

A la cua de l’administració número 1 del passeig de la Plaça Major, la cua també va arribar al carrer a primera hora del matí. L’encarregada comentava que tan bon punt van obrir l’administració, ja no s’hi cabia. Majoritàriament venien per la rifa de Nadal. “Cap al migdia la cosa s’ha calmat, però segur que demà tornarà a ser igual”, va assegurar.

El Joan atén el públic des de l’administració número 24, situada dins del centre comercial d’El Corte Inglés i recorda que “l’any passat vam repartir un cinquè premi, aquest any tot són terminacions, premis menors i alguns de mitjans”. També a l’administració número 5 de Ca n’Oriac no han parat de fer operacions aquests dies. Calculen que entre 800 i 1.000 persones hi hauran passat diàriament aquesta setmana . “No ens ha tocat cap premi gros, però hem repartit molts premis petits i mitjans”.

Un talismà per les administracions

Enguany, igual que l’any passat, la loteria de Nadal haurà repartit 2.380 milions en premis. L’afortunat que tingui el primer premi rebrà 400.000 euros, dels quals un 20% anirà a parar directament a Hisenda

Des de les administracions comenten que “quan repartim un premi per Nadal, augmenten les vendes per la Loteria del Nen”. La notícia sobre l’administració premiada corre com la pólvora i s’incrementa el nombre de vendes, perquè hom considera que porta bona sort.