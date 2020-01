Polinyà és escollida capital dels Tres Tombs

Polinyà dona el tret de sortida aquest dijous als Tres Tombs de tot Catalunya amb un acte, després que hagi estat escollida capital dels Tres Tombs 2020. La cita es durà a terme a l’auditori del casal El Roure amb un pregoner d’excepció i veí del municipi, el doctor Ramon Cugat.

L’acte suposarà l’inici de les tradicionals passades arreu de Catalunya i comptarà amb representants d’arreu del país i també de la Generalitat. Tot i que tal com marca la tradició el municipi vallesà havia d’acollir els Tres Tombs aquest diumenge, en aquesta ocasió serà el darrer municipi del país que la celebri, el 3 de maig, amb participants procedents de poblacions de totes les comarques.

La germandat local ha estat distingida assumint la celebració coincidint amb el 40è aniversari de la seva creació: “No vol dir que abans no es fes la passada. Sempre s’ha fet, però no va ser fins llavors que ens vam constituir”, explica Jesús Lumbreras, membre de la junta.

Els Amics de Sant Antoni Abat de Polinyà ja feia anys que intentaven acollir la cita i, després de molta insistència, s’ha optat per la localitat vallesana que, segons apunta l’organització, ha posat totes les facilitats per tirar endavant la cita al municipi. “És un motiu d’orgull perquè posarem Polinyà en el mapa de Catalunya”, afegeix Lumbreras.

Amb la declaració de capitalitat, el municipi també acull des d’aquesta mateixa setmana mostres de la vida al camp i vinculades amb el món animal, com la que es pot veure al mateix casal El Roure, i per on és previst que hi passin els centres escolars locals per conèixer com eren les eines que els seus avantpassats feien servir per cultivar.

No obstant això, i per no fallar a la tradició, diumenge també es farà una petita passada perquè tots aquells qui ho vulguin puguin sortir al carrer amb els seus animals de companyia i beneir-los davant de l’església. Es farà un seguici que sortirà del local dels Amics i que comptarà amb la imatge de Sant Antoni Abat.

Per a qui tingui ganes de més, el Vallès acollirà una de les primeres passades de Catalunya. Serà a Cerdanyola, a partir del migdia, i comptarà amb la participació de carruatges d’arreu de la comarca.