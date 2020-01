David Acedo renova i és cedit al Prat fins a final de temporada

El mercat d’hivern s’ha començat a moure també en el Centre d’Esports. El club ha fet oficial la cessió del jove David Acedo a la Unió Esportiva Prat fins a final de temporada. De fet, Diari de Sabadell ja avançava l’interès del club pota blava i avui s’ha confirmat l’operació. Això sí, amb un matís important: el jove extrem de 21 anys ha renovat abans un any més el seu contracte amb el Sabadell. L’objectiu del club arlequinat és que gaudeixi de minuts al Prat en aquesta segona volta per tornar amb més possibilitats de jugar la temporada vinent.

Acedo va arribar com una de les apostes sub-23, procedent del Vilafranca, amb Toni Seligrat a la banqueta. Gairebé no va tenir oportunitats i la situació de l’equip tampoc ajudava. Amb Kiko Ramírez va intervenir una mica més, però tot apuntava que aquest estiu podria anar cedit. De fet, va rebre diverses ofertes. Una bona pretemporada li va permetre guanyar-se la confiança d’Antonio Hidalgo per continuar al Sabadell. L’arribada de jugadors en la seva posició, cas de Lanzarote, Boniquet o Aarón Rey, li han barrat el pas i només ha intervingut en 5 partits (La Nucía, Llagostera, Olot, Ejea i Cornellà) i un total de 51 minuts. Ara s’ha replantejat la seva situació i ha arribat a un acord per aquesta renovació i immediata cessió al Prat, on intentarà ser protagonista i col·laborar en la salvació del conjunt dirigit per Pedro Dólera, immers en la zona de descens. El Sabadell, però, el segueix veient com un valor important de cara al futur.

D’altra banda, també agafa força un altre possible sortida, la del gallec Alberto Leira. Malgrat que va gaudir de minuts només arribar -va ser titular un partit-, amb el pas de les jornades ha perdut protagonisme i fins i tot ha desaparegut de les últimes convocatòries. Jugador i club estudien una sortida. Això comportaria l’arribada de nous sub23 i un dels noms que sonen és el de Ton Ripoll, davanter de l’Hospitalet, observat en diverses ocasions pel director esportiu, José Manzanera. Tampoc es tanca la porta a alguna incorporació sènior, però això només seria possible si es produeix alguna sortida o baixa federativa. En aquesta última hipòtesi podria entrar el central Jesús Olmo en cas que la seva baixa s’allargués més temps i pràcticament no pogués participar en aquesta segona volta. Hidalgo podria haver demanat algun reforç per la línia defensiva, amb pocs recanvis, i el mig del camp si surt una bona oportunitat en el mercat.

En autobús i… bicicleta

De moment, el vestidor arlequinat només es vol centrar en el partidàs de diumenge (12 hores) al Nuevo Castalia davant el Castelló que pot decidir el lideratge en l’inici de la segona volta del campionat. L’estadi albinegre pot registrar la millor entrada de la temporada -el club està a prop dels 14.000 abonats- i l’afició arlequinada també vol deixar-se notar. Ja es va omplir el primer autobús de seguidors i el segon va pel mateix camí. Més d’un centenar d’aficionats donaran suport als homes d’Antonio Hidalgo, entre els quals es trobarà el soci Julián Casado, qui ha decidit fer el viatge en bicicleta. Va marxar a principi d’aquesta setmana des de la Nova Creu Alta, amb el suport del mateix club, i avui ha complert la segona etapa, de Torredembarra a L’Ametlla de Mar. Peñiscola i Oropesa seran les properes parades abans d’arribar a Castelló el diumenge. La tornada la farà amb l’autocar organitzat pel club.