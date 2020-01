El Taulí dobla el nombre de donacions de sang i plasma

Durant el 2019 les donacions de sang i plasma es van doblar al Taulí, passant de 565 l’any anterior a 1.293 (+128,85%). En els mesos que acabem de deixar enrere, les donacions sanguínies van ser 1.071 per 222 de plasma per 469 i 96 respectivament el 2018. El creixement es deu, sobretot, a la primera de les opcions. Tant des de l’hospital com el Banc de Sang i Teixits coincideixen en el revulsiu que ha suposat passar, el mes de novembre, de rebre donants un cop al mes a fer-ho un cop per setmana. En el conjunt de la ciutat, el número de donacions fins a finals de novembre del 2019 va ser de 2.793, el 46,2% de les quals —gairebé la meitat— al Taulí i la resta a la unitat mòbil o actes especials com la marató de donants.

El portaveu del Banc de Sang a la zona de Sabadell, Arnau Maspons, valora positivament les dades i explica que “esperem seguir amb aquesta dinàmica, però ens agradaria treure més rendiment del Taulí”. Maspons apunta que ha baixat el que anomenen rendiment per sessió. “Abans veníem un cop al mes i s’aconseguien una mitjana de 50 donacions. I venint cada setmana, quatre vegades més, no arribem a les 40 la majoria de dies”, afegeix el portaveu. L’objectiu, si no igualar la cinquantena, sí que és estar al màxim a prop de les quaranta donacions un cop per setmana.

Des del Banc de Sang estant ultimant el recompte del total del 2019 a Sabadell. No obstant això, calculen que superarà les tres mil donacions. Aquestes xifres són similars a les dels darrers anys. El 2018 van ser 3.667; el 2017 3.384; el 2016 3.627 i el 2015 3.203.

Al gener només al Taulí

Des del Banc de Sang volen potenciar les donacions a l’hospital sabadellenc, i durant aquest mes de gener serà l’únic lloc on es podran fer donacions, els dimarts de 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h. “Per treure’n més rendiment i, alhora, descobrir als sabadellencs i sabadellenques la periodicitat que hi ha, potser més fixa i confortable que la unitat mòbil”, apunta Maspons. A partir del mes de febrer es recuperarà el calendari habitual, amb la unitat mòbil a la plaça del Doctor Robert i a l’Eix Macià i les visites a les escoles. Enguany el divendres 27 de març el Casal Pere Quart acollirà la marató de donants de sang, per ajudar a créixer les reserves de sang i plasma. En línies generals, les reserves de sang a Catalunya donen per cinc dies, quan idealment haurien de ser deu. Tant aquesta marató local, que també es farà en altres municipis, com la que es farà a nivell català del 10 al 17 de gener volen servir per donar una empenta als nivells de reserves existents.

72 en un dia

Durant l’any passat, el dia que es van fer més donacions al Taulí va ser el 12 de març: 72 de sang i 8 de plasma. Del segon tipus, però, el dia que se’n va donar més va ser el 25 de juny, amb 14 donacions.