Llibertat sota fiança de 30.000 euros per al CDR sabadellenc Jordi Ros

L’Audiència Nacional ha decretat llibertat sota fiança de 30.000 euros pel CDR sabadellenc Jordi Ros. El magistrat Manuel García Castellón així ho ha decidit aquest matí després de realitzar noves vistes en la causa per terrorisme, tinença d’explosius i conspiració per a realitzar estralls. Juntament amb Ros, també es decreta la llibertat sota fiança de 15.000 euros per a Germinal Tomás, veí de Mollet del Vallès (Vallès Oriental). Eren els últims CDR empresonats per l’Operació Judes.

En la resolució, el magistrat instructor té en consideració l’arrelament de l’investigat i la prolongació dels temps en la causa per imposar la llibertat sota fiança per a Ros. Es descarta, doncs, qualsevol risc de fuga o de de destrucció de proves. A canvi, el jutge García Castellón imposa una sèrie de mesures cautelars: l’obliga a comparèixer setmanalment als Jutjats de Sabadell, la prohibició de sortir de territori espanyol, la retirada del passaport i l’obligació d’indicar un domicili per a rebre notificacions i citacions judicials.

La decisió judicial es produeix només dues setmanes després de la posada en llibertat –també sota fiança– del CDR sabadellenc Xavi Duch, encausat també en el marc de l’Operació Judes. A diferència de Duch, Ros havia tingut més complicada la sortida de presó en tant que la Fiscalia havia demanat mantenir-lo entre reixes per la seva suposada vinculació amb la fabricació d’explosius.

La defensa dels CDR, coordinada per Alerta Solidària, ha demanat la col·laboració econòmica ciutadana per ajudar a pagar les fiances dels ara empresonats. Han facilitat un número de compte (IBAN: FR76 1710 6000 2930 0078 5693 479) per a poder fer donacions per pagar la fiança imposada per l’Audiència Nacional.

Qui és Jordi Ros?

Jordi Ros és el sabadellenc amb més protagonisme en l’Operació Judes. La investigació de la Guàrdia Civil el considera un dels principals actors en la preparació d’accions “contra persones, llocs o punts sensibles com el Parlament o infraestructures crítiques” i també casernes de la Guàrdia Civil, segons el sumari, que assimilava aquest tipus de preparatius amb l’activitat d’ETA i Terra Lliure.

En la seva declaració davant l’Audiència Nacional, Ros va explicar que realitzava proves per “assajar” explosius amb precursors. Sempre, però, va negar que tingués cap objectiu de fer mal, sinó que més aviat “era un repte” per a ell com a “autodidacta”. Ros va demanar “disculpes” i va expressar el seu “profund penediment” al final de la compareixença. “Me’n penedeixo molt d’haver fet el que vaig fer. Soc humà i a vegades els humans cometem errors”, va exposar.

Tal com s’assenyalava en la investigació policial, Ros hauria utilitzat una identitat o una professió falses per aconseguir 200 quilos de parafina a través “d’empresaris i industrials” per no aixecar sospites. Entre la llista de material que es va trobar a casa seva, al carrer Antoni Cusidó, i a la dels seus pares, situada al carrer Romeu, hi hauria diversos elements per suposadament fabricar explosius. En el “laboratori” del carrer Romeu, situat al garatge, és on hauria treballat amb el material adquirit. El mateix Ros va reconèixer haver invertit diners per comprar termita, àcid sulfúric, àcid nítric, àcid clorhídric, amoníac, entre d’altres, segons l’informe realitzat per la Benemèrita. L’objectiu hauria estat crear quatre tipus d’explosius: nitrocel·lulosa, cloraratita, àcid pícric o C-4.

Pel que fa a les accions, segons afirma la Guàrdia Civil Ros hauria realitzat diversos viatges a Sant Fost de Campsentelles, on amb Alexis Codina i Germinal Tomàs, dos dels CDR investigats, realitzaven accions amb material que van provocar “forts flaixos seguits d’un important núvol de fum”. Als afores de Vic, en una altra ocasió, haurien encès termita amb una bengala de magnesi. Així mateix, el passat 21 de setembre, dos dies abans de la seva detenció, hauria arribat a inspeccionar una torre d’alta tensió, segons es recull en una conversa telefònica en què insinua que per derrocar les torres cal “un efecte dominó“.

Document: la interlocutòria que deixa Ros en llibertat sota fiança