El Sabadell Nord no pot despistar-se

Puntuar és cabdal. El Sabadell Nord començarà el 2020 amb la necessitat d’esgarrapar un resultat positiu de la visita que demà diumenge (12 h) l’enfrontarà amb el Júpiter, un històric del futbol català en hores baixes, situat a només tres punts dels jugadors de Quico Díaz. “Han canviat d’entrenador i amb el Javi [Cuesta] segur que serà diferent. Hem treballat junts i sé que ens proposarà un partit molt intens en tots els sentits, especialment, en defensa on es caracteritza per deixar pocs espais”, assegurava el tècnic de Can Rull.

Un aspecte que, sumat al d’una afició que es desplaçarà al Municipal de La Verneda, exigirà als de Ca n’Oriac una gran versió durant els 90 minuts. “Hem de sortir amb molta intensitat, la mateixa amb la qual hem entrenat aquesta setmana i competir com guerrers sabent que ens esperarà un ambient calent. En atac, intentar generar bon futbol i ser eficaços de cara a porteria”, va afirmar un convençut Díaz.

Amb només tres punts de marge respecte a La Jonquera, rival situat en promoció de descens, el Sabadell Nord afrontarà el duel amb les baixes de Vadillo, Omar i Montero, tres absències sensibles que deixen al tècnic amb només 19 jugadors disponibles.

Quereda s’incorporarà al cos tècnic

Fa tot just setmana, el jugador Albert Quereda anunciava, a través de les xarxes socials, la retirada dels terrenys de joc per culpa d’un tendó patel·lar que li ha fet la vida impossible els darrers mesos. Un adéu, però, que es queda a mig camí segons va explicar el tècnic Díaz: “L’Albert ha estat un referent al vestidor i sobre el camp ens ha aportat molt. Ha decidit acabar un cicle sobre el camp però ara en començarà un altre amb nosaltres al cos tècnic. És una persona que estima el club i ens pot ajudar des d’un altre vessant”.