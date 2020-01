“Els focs que afecten Austràlia estan fora d’escala”

El sabadellenc Aleix Graell (1992) és periodista i des de finals de l’octubre passat viu a Sidney (Austràlia). L’atzar l’ha fet coincidir amb la temporada d’incendis més ferotge que ha viscut mai el país, amb almenys 17 persones mortes i centenars de milers evacuades. Es calcula que 1.000 milions d’animals haurien mort i hi ha kilòmetres d’hectàrees cremades.

Què t’ha portat a Austràlia? Amb la meva companya vam decidir canviar la nostra vida professional. Vam demanar els visats i en qüestió d’uns mesos vam fer maletes i marxar a l’octubre. Volíem viure a l’estranger i tenir l’experiència d’estar un temps fora de Sabadell, en aquest cas. Ens hem instal·lat a Sidney, a la zona de Bondi.

A què et dediques ara? A l’hostaleria, faig de cambrer. T’has de moure, però pots trobar feina. Tinc un visat d’un any que em permet treballar fins a 40 hores setmanals, de sis a vuit mesos, i has de fer vacances.

Tot i així, col·labores amb ‘La Vanguardia’ i ‘RAC1’ per explicar els incendis. El Plàcid Garcia-Planas (sabadellenc, cap d’Internacional del mitjà) em va oferir escriure articles per a ells. Vaig començar amb una Històries del món titulada Animalistes contra la Melbourne Cup. Em van demanant que faci col·laboracions, cròniques del que passa i vaig fent. I amb RAC1 també hi col·laboro, bàsicament perquè són del mateix grup mediàtic i van demanar el meu contacte perquè devien haver vist que havia escrit alguna coseta. M’encanta la ràdio.

Com descriuries el moment que viu actualment Austràlia? Per a mi, la millor descripció que he sentit la va dir un bomber desesperat, assumint que això és un fenomen fora d’escala. Estan acostumats als focs, sí; però no a aquests.

La situació pot empitjorar? Sí, pot ser greu, més del que ja ho és. La calor, els vents forts i les altes temperatures es poden repetir al llarg de l’estiu. Encara som a 10 de gener; ens hem d’imaginar que estem al 10 de juliol vostre (de Catalunya) .

Has estat als llocs on hi ha els incendis o els cobreixes des d’un altre lloc? La feina que intento fer no és altra que la que feia quan treballava a Sabadell. Tots fem el mateix, busquem tenir bones històries, poder explicar coses amb les fonts més pròximes que podem aconseguir i sempre acostant-nos el màxim que puguem al que va passar.

Com s’ha viscut el Nadal a Austràlia? Hi ha hagut dues cares. La de la gent que l’ha viscut fora de casa i els que l’han pogut celebrar amb la normalitat de tenir mig país en flames. A Sidney s’ha viscut sabent que hi havia 130 focs actius a l’estat. Els focs artificials de Cap d’Any van perillar.

A part de les persones, els animals també estan patint molt durament les conseqüències dels focs. Sí, tota la fauna es pot veure afectada per aquests incendis perquè han mort o han perdut l’hàbitat. No ho tenen fàcil.

Creus que l’economia australiana es veurà afectada pels incendis? Austràlia té potència econòmicament per recuperar-se; l’altra és si ecològicament el desastre és recuperable o no.

S’han obert moltes línies per donar diners o ajudar a la causa. La gent està sent solidària? Sí, perquè Austràlia està en el primer món i hi ha molts diners. Però s’investiguen una dotzena de casos d’estafes. Molta gent fa coses i no sabem on van a parar els diners. Tanmateix hi ha canals oficials, com ONG o els serveis d’emergències.