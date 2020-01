Fins a quatre abocadors il·legals en espais naturals vallesans

Barberà del Vallès té pocs espais boscosos, però està travessada per rutes naturals i llocs de pas d’excursionistes i ciclistes. En alguns d’aquests punts, s’acumulen mobles, peces de vehicles desballestats, piles de runa, pneumàtics, ampolles de vidre, bidons i bosses de plàstic, entre moltes altres deixalles. Al municipi, hi ha localitzats fins a quatre abocadors il·legals descontrolats: un a Can Llobateres i tres a Can Escayola.

“Tenim poques zones de bosc, i és molt trist fer-hi una passejada”, lamenta un veí la Romànica. La localització i l’estat dels diferents abocadors il·legals ja s’ha fet arribar a l’Ajuntament en diverses ocasions, a través de queixes veïnals. Però no han servit de res: “La situació es va posar en coneixement de la regidoria d’urbanisme. Ens van respondre que ja havien actuat i no era veritat. La Brigada Verda només va actuar en una zona, on van treure més de 60 saques de runa, però els altres punts continuen exactament igual”, denuncia el veí, que, infructuosament, va aconseguir que el problema es tractés en el ple municipal de novembre.

Les zones inundades de brutícia i deixalles, enmig de la natura, representen una amenaça per a la fauna i la flora, a més d’oferir una imatge negativa del municipi a tothom qui circula per les rutes que travessen Barberà.