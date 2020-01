Sensacional cop d’autoritat del Sabadell a Castalia per seguir líder (0-1)

Triomf de campió. El Sabadell ha assaltat Castalia amb una gran actuació col·lectiva i s’ha endut tres punts d’or que li permeten reforçar el lideratge i establir diferències a la zona de play-off. Un gol en acció d’estratègia d’Aleix Coch ha estat suficient a la recta final de la primera meitat per superar un Castelló dominador, però ineficaç.

Amb el Nuevo Castalia fregant el ple i el lideratge en joc, s’ha vist un partit d’alt nivell. El Castelló ha sortit fort. Contagiat per la cridòria de la seva afició ha tancat al conjunt arlequinat a la seva àrea. Han estat 10 minuts d’absoluta iniciativa local amb arribades constants. Tampoc es pot parlar d’ocasions clares a excepció d’una rematada de cap de Castells a la sortida d’un córner que ha sortit fora per molt poc.

El Sabadell ha sabut patir per parar les envestides inicials i s’ha apoderat del control del partit a través de la pilota. Adri Cuevas ha començat a carburar al mig del camp. Això s’ha traduït en més possessió i després d’un primer avís, una excel·lent assistència d’Edgar ha deixat sol a Néstor, qui ha superat la sortida d’Alvaro Campos amb una picadeta. La pilota anava cap a la xarxa quan Castells, en un intent desesperat per rebutjar, l’ha introduït al fons de la seva porteria. Els arlequinats ja ho celebraven quan l’àrbitre, a instàncies de l’assistent Maria Dolores Martínez, ha anul·lat el gol per un fora de joc que ningú ha vist. La posició d’Óscar Rubio tampoc era il·legal. Incomprensible.

L’acció, però, ha fet entrar una mica de por al Castelló. Ha perdut l’ímpetu inicial i el Sabadell, en canvi s’ha sentit més còmode. Cada equip calculava al mil·límetre cada maniobra per no cometre una errada. En aquest aspecte, el conjunt d’Antonio Hidalgo ha estat més viu. Un corner llançat per Lanzarote amb verí ha trobat el cap d’Aleix Coch al segon pal per batre Álvaro Campos. Una jugada d’estratègia que ha sortit perfecte.

Quan el Sabadell ha marcat aquesta temporada, mai ha perdut. I ho ha tornat a fer. A la represa s’ha vist la versió més pràctica del conjunt d’Hidalgo. Era conscient que el Castelló collaria i jugaria al límit i ha teixit una teranyina pràcticament infranquejable. De fet, el Castelló no ha gaudit gairebé d’ocasions malgrat el seu domini territorial. Els albinegres mai han pogut superar la imperial actuació de Pedro Capó, Aleix Coch i Grego a l’eix central de la defensa. També Ian Mackay ha estat excels quan ha hagut d’intervenir. Només ha faltat una mica de tranquil·litat i convicció per sortir a la contra i sentenciar. Un xut de Néstor lleugerament desviat ha estat la seva millor aproximació.

L’entrada de Boniquet per Lanzarote també ha permès tenir més control de pilota en la decisiva recta final i ha provocat l’expulsió de Satrústegui en una acció de murri. El Sabadell ha sabut gestionar magníficament els últims minuts. No s’ha jugat res i el 0-1 ha provocat l’explosió d’alegria dels 200 seguidors sabadellencs que han presenciat la tercera victòria consecutiva de l’equip arlequinat a Castalia. L’única nota negativa han estat les targetes a Pedro Capó, Edgar i Adri Cuevas que els impedirà jugar el diumenge vinent contra l’At. Llevant.

FITXA TÈCNICA:

Castelló: Álvaro Campos; Muguruza, Satrústegui, Víctor, Jorge Fernández, M. Castells (Bilarl, m. 62), César Díaz (Alcaina, m. 84), Carles Salvador, Cubillas (Juanto, m. 59), Gálvez i Rubén Díez.

Sabadell: Mackay; Pedro Capó, Aleix Coch, Grego, Josu, Ángel, O. Rubio, Adri Cuevas, Edgar (Boris, m. 86), Lanzarote (Boniquet, m. 57) i Néstor (Aitor, m. 88).

Àrbitre: Rafael Sánchez López, Comitè murcià. Grogues: Gálvez; Josu, Aleix Coch, Adri Cuevas, Lanzarote, Edgar, Pedro Capó. Vermella: Satrústegui (m. 84) per doble amonestació.

Gol: 0-1, minut 40: Aleix Coch.

Incidències: Nuevo Castalia, uns 12 mil espectadors, amb uns 200 seguidors arlequinats.