Carrers dignes, vida digna

36.000 sabadellencs viuen exposats a un nivell de decibels superior als límits establerts per l’administració. Fins a un 26% de la població suporta un soroll que pot acabar afectant la seva salut: des d’insomni i alteracions en la conducta fins a cardiopaties, hi ha una llarga llista d’efectes adversos davant d’aquest enemic invisible. En els temps que vivim, quan creix la conscienciació mediambiental respecte als gasos nocius, convé obrir el debat sobre la contaminació acústica.

El motiu és clar: Sabadell ha de fer un pas endavant en la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Necessitem perfilar la nostra ciutat i transformar-la per fer-la més nostra: hem de poder compaginar una mobilitat còmoda amb espais per a les persones, lúdics i verds, a l’abast de totes i tots. Sabadell necessita unes rondes per poder arribar més ràpidament sense ocasionar molèsties ambientals ni sonores. Hem de poder pacificar la ciutat i per això hem de ser ambiciosos. Només amb determinació i voluntat, aconseguirem una ciutat digna per a tota la vida. I per a totes les vides.