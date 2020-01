Anton Aguilà: “La contaminació acústica afecta més enllà de l’orella”

La contaminació acústica afecta en funció de la intensitat i la durada de l’exposició a la qual ens sotmetem al soroll. És una de les conclusions del coordinador del servei d’otorrinolaringologia del Taulí, el Dr. Anton Aguilà.

Com afecta l’oïda viure o estar molt a prop sempre del soroll dels cotxes, per exemple?

Respecte al que és l’audició, el dany depèn de la intensitat i el temps amb el qual es percep el soroll. A intensitats que sobrepassin els 80 dB, com motos o camions, ara els autobusos ja no tant perquè han canviat els seus motors, si hi ha una exposició prolongada d’hores, té uns efectes com els sorolls industrials sobre l’audició provocant lesions a l’oïda interna i pèrdua d’agudesa auditiva inicialment en els tons més aguts.

Així, un veí que visqui en un pis en una zona molt transitada com la Gran Via pot estar afectat?

També dependrà de l’aïllament acústic que tingui al seu habitatge i quina intensitat de so i de vibració se li transmeti dintre el domicili. Si un té un bon aïllament difícilment, tindrà intensitats superiors a 50 dB, que seran més molestos des d’un altre punt de vista, perquè li provoquen insomni o irritació pel fet de sentir-ho que no tant pèrdua auditiva. En aquest sentit, la distància i l’aïllament faran minvar bastant la intensitat del que és dolent per a l’oïda.

Passaria el mateix amb una persona que cada dia passa caminant per un lloc amb molt soroll?

Estem amb el mateix. Tot depèn de la intensitat del so que rebi i quant de temps el rebi. Si és un soroll molt fort o intens, que en trànsit no és gaire habitual menys en les motos que ja estan fetes expressament per fer-ne, no fa falta una exposició molt llarga, que també és capaç de provocar una pèrdua auditiva. En alguns casos, transitòria; i en altres, potser ja permanent en cert grau. El cas típic és si algú va en una discoteca: intensitats altes que en poca estona poden provocar lesions.

A l’Hospital Parc Taulí han trobat algun cas en què la causa de l’afectació sigui la contaminació acústica?

Ens hem trobat algun cas de transportistes i taxistes, sobretot quan es portaven més les finestres obertes. Això ho veus perquè la pèrdua auditiva a l’orella esquerra és clarament superior a la dreta, que és la més exposada. Ara amb els aires condicionats dins dels vehicles la gent no ho està tant, però sí que hem trobat situacions de professionals que presenten aquesta diferència per la diferent exposició entre un costat i l’altre.

Quines altres patologies es podrien desenvolupar a causa de la contaminació acústica?

Cada vegada al que es dona més importància no és tant la pèrdua auditiva per aquest motiu, sinó altres alteracions que es provoquen a la resta de l’organisme. Augment de la pressió arterial o la freqüència cardíaca, i això té repercussions en la salut fora de l’àmbit de l’orella com la disminució de la capacitat d’atenció o la irritabilitat que et pot provocar el soroll. La contaminació acústica va més per aquestes patologies que no quasi per la mateixa de la pèrdua auditiva perquè no s’agafa tanta intensitat ni tant temps per perdre capacitat auditiva excepte els casos dels professionals.