Héber Pena, procedent del Badajoz, reforça el carril esquerre arlequinat

Fitxatge d’hivern. El Sabadell ha fet oficial la incorporació del gallec (El Ferrol, 16/1/1990) Héber Pena, de 29 anys, procedent del CD Badajoz. Es tracta d’un jugador que es mou pel carril esquerre i pot ocupar diverses posicions amb vocació ofensiva, com a extrem, carriler o fins i tot per l’interior. El director esportiu arlequinat, José Manzanera, ha valorat precisament aquesta polivalència que permet cobrir una de les demandes d’Antonio Hidalgo per aquesta segona volta. Només té a Josu en aquests moments davant la lesió del jove Aleix Roig.

Héber Pena acumula una notable experiència a Segona Divisió B. Es va formar a les categories inferiors del Racing Ferrol -coneix al porter Ian Mackay– però on va destacar va ser a la UD Somozas també gallec, on va marcar 8 gols la temporada 2014/15. En les dues següents va militar en el Racing de Santander, anotant 5 gols en la primera. En canvi, en aquests dos últims exercicis haurà conegut 4 clubs: en la 18/19 va començar al Real Murcia i va acabar en la UD Melilla, on va tornar a brillar com a golejador amb 7 dianes en 20 partits.

Aquest curs el va fitxar el CD Badajoz. Ha estat un futbolista bastant utilitzat. Ha intervingut en 16 partits, 12 com a titular, i ha anotat 4 dianes. Les seves desavinences amb el cos tècnic haurien precipitat la seva marxa en aquest mercat d’hivern. El Sabadell ha apostat fort per ell i l’acord s’ha tancat fins al juny del 2021. Aquest dimecres al vespre arribarà a la nostra ciutat i el dijous serà presentat oficialment per posar-se a les ordres d’Antonio Hidalgo. Tot apunta que s’estrenarà en la convocatòria -davant les nombroses baixes- de diumenge contra l’Àt. Llevant a la Creu Alta.

Baixa de Jesús Olmo

Amb la seva incorporació era obligada una baixa federativa i com es preveia, ha estat la de Jesús Olmo. La seva recuperació sembla que s’ha alentit en els terminis previstos i seria complicat poder comptar amb ell aquesta temporada. D’acord amb ell, s’ha donat de baixa deixant una plaça sènior lliure. D’altra banda, el club també treballa intensament per reforçar la línia defensiva amb un central sub-23. Cal recordar que fa uns dies es va produir la cessió de David Acedo al Prat i el gallec Alberto Leira també es troba a un pas de la sortida. Ell no està content amb els minuts que li concedeix Hidalgo i el club tampoc està massa satisfet amb la seva actitud.