Mor l’exdirectiu del CE Sabadell Antoni Martínez

El Centre d’Esports Sabadell ha comunicat aquest dilluns la mort de l’exdirectiu i responsable de l’àrea social del club Antoni Martínez. La mort de Martínez ha commogut la ciutat per la forta vinculació que hi tenia.

La notícia l’ha difós el mateix club a través de les xarxes socials. “Acabem el dia amb molta tristesa.Ens ha deixat l’exdirectiu del club i responsable de l’àrea social, Antoni Martínez. Un gran arlequinat. El CESabadell envia tot el seu escalf a la família i amics. Descansi en pau“, apunten.

El president del CES, Esteve Calzada, ha qualificat el decés d’una “terrible notícia”.

Pel director general del CES, Bruno Batlle, Martínez era “per sobre de tot, una gran persona”, disposada a ajudar amb un somriure.

Sempre disposat a ajudar amb un somriure. Per sobre de tot, una gran persona. Et trobarem molt a faltar Antoni. Moltes gràcies per tot. Una abraçada molt gran a tots els seus. Descansi en pau https://t.co/SHnV5Uoi4V

— Bruno Batlle (@brunobatlle) January 13, 2020