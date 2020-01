“Seria una decepció no arrossegar més públic a l’Estadi”

El president del Centre d’Esports Sabadell, Esteve Calzada, acompanyat del director general del club, Bruno Batlle, ha estat el convidat de luxe de la primera sessió de l’any 2020 del Panathlon Club Sabadell. Calzada ha explicat als socis de l’entitat els detalls del seu projecte des de la seva arribada. “Ara es comença a demostrar el motiu per venir al Sabadell. Era un club adormit, però amb un potencial enorme”, ha reconegut.

Després de superar una situació “extremadament precària en tots els àmbits”, Calzada viu el millor moment, amb el club estabilitzat econòmicament i líder del grup tercer de Segona B. “L’objectiu d’aquesta temporada era lluitar pel play-off, però no esperàvem ser primers en aquests moments”. Fins i tot ha fet broma dient que “tenim dies més tranquils que el FC Barcelona”.

Un dels grans reptes és aconseguir la complicitat de la ciutat. S’han fet passes importants, com superar els 3.000 socis, però Esteve Calzada ha deixat clar que “seria una gran decepció no arrossegar més públic a l’Estadi si es manté la posició de l’equip en aquesta segona volta. L’ànima d’un club com el nostre és la seva gent i necessitem l’impuls de tota la ciutat. Encara se’m posa la pell de gallina amb les escenes viscudes a Castelló diumenge passat després del partit”. Precisament en el pròxim duel a la Creu Alta davant l’Àt. Llevant cada soci disposarà de dues entrades gratïtes de la seva zona.

Ha afegit que “estem fent tot el possible per obrir-nos a la ciutat i ara necessitem el suport de tothom. També esperem fets per part de l’Ajuntament. Les relacions són cordials i positives, però és surrealista haver de pagar per entrenar a Sant Oleguer i Olímpia”. També ha explicat l’acord amb els inversors estrangers. “El projecte és de tres anys i dóna tranquil·litat, però el gran objectiu és arribar al futbol professional”. Per la seva part, Bruno Batlle ha confirmat que s’estan movent per “millorar l’actual plantilla” en aquest mercat d’hivern. “No farem cap barbaritat econòmica, però estem valorant diverses opcions”, deixant anar que una de les posicions a reforçar és la de central.

Pressupost i Premi de l’Esportivitat

Abans de la intervenció d’Esteve Calzada, el president del Panathlon Club, Josep Masip, ha fet balanç econòmic de l’exercici 2019. Es va produir un dèficit simbòlic de 73 euros i el pressupost per aquest any 2020 és d’11.880 euros d’ingressos i 13.200 en despeses. D’altra banda, s’ha desvelat que el jugador de futbol sala Dani Salgado ha estat l’escollit per rebre el Premi de l’Esportivitat que atorga el Panathlon Club amb col·laboració amb l’Ajuntament pel seu gest de fair-play en el derbi de l’any passat entre Escola Pia i Club Natació Sabadell. Salgado, jugador del Club, va llençar fora una pilota en una jugada clara de gol perquè hi havia un jugador local estès a terra, lesionat.