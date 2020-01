Obert el termini per posar una parada de palmes i palmons a Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell ha obert el termini per fer la sol·licitud per a posar una parada de venda de palmes, palmons i branques de llorer amb motiu de la celebració del dia del Rams, del 28 de març al 5 d’abril de 2020. El termini per a presentar una d’aquestes peticions s’allargarà fins el 5 de febrer, i la valoració es farà entre el 6 i el 12 de febrer.

Les taxes d’ocupació són les següents:

– Fins 4 m² 10,60 €

– Fins 6 m² 19,75 €

– Fins 8 m² 24,65 €

– Fins 10 m² 32,70 €

– Fins 15 m² 34,50 €

– Més de 15 m² 2,90 € m²/dia

A la vegada, es limita el nombre màxim de parades a la plaçaDoctor Robert on s’atorgaran un màxim de 3 parades, al Passeig de la Plaça Major, on s’atorgaran un màxim de 4 parades, i a la plaça del Mercat Central, on se n’atorgaran un màxim de 2.