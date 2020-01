Creixen un 232% les peticions per obtenir una T-16 a Sabadell

Per primer cop des de la seva creació fa més d’una dècada, la T-16 ja no té quota de tramitació. Des d’aquest gener del 2020, ja no és necessari pagar els 35 euros que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) demanava per expedir el bitllet, que permet als infants de 4 a 16 anys fer viatges il·limitats en transport públic de manera gratuïta.

L’augment de peticions per obtenir aquest títol, no s’ha fet d’esperar; probablement impulsat per les pujades en els preus dels títols esporàdics de l’ATM i la gratuïtat del tràmit. Segons dades de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), que s’encarrega de gestionar-les, les peticions a Sabadell han crescut un 232% en aquests primers dies de l’any, en comparació al 2019.



Així, mentre que l’any passat es van demanar 125 targetes T-16 a la ciutat entre l’1 i el 13 de gener; aquest 2020 se n’han sol·licitat 415. El nombre de targetes actives fins el passat 31 de desembre era a Sabadell de 13.663; i la xifra no ha deixat de crèixer en els darrers anys. En deu anys, el nombre d’infants amb T-16 a la ciutat s’ha multiplicat per 11.

La demanda ha augmentat encara més en l’àmbit general de l’AMTU: un 520%. En total, als 262 municipis que formen part del sistema tarifari de l’ATM s’han demanat en tretze dies un total de 4.085 bitllets. En el mateix període de l’any 2019, només se n’havien sol·licitat 660. Tot i que no serà fins el 15 de febrer que hi haurà dades definitives de l’efecte de les noves tarifes a les peticions de T-16 al gener; tot apunta a què el creixement serà enorme.

Com funciona la T-16?

La targeta T-16 és un títol unipersonal que permet als infants fer tants viatges com es vulguin, fins el 31 de desembre de l’any en què el menor cumpleixi 16 anys. És vàlid per a tots els mitjans de transport públic de la zona on visqui el menor i que estiguin inclosos al sistema tarifari integrat de l’ATM. En el cas de Sabadell: els autobusos de la TUS, La Vallesana o Sarbus; i els trens de FGC i Rodalies.

Tot i que està gestionat per l’AMTU, el bitllet està expedit per l’ATM. Pot obtenir-se per Internet –al web www.t-16.cat–, als centres d’atenció al client de les empreses membres de l’ATM –a Sabadell, la TUS i Sarbus–; o als quioscos de la ciutat. Donat que és un billet personalitzat, cal presentar un document identificatiu (DNI, NIE, passaport o llibre de família) per demanar-lo; i el títol només pot ser utilitzat pel nen o nena titular.