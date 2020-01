“Mackay em va ajudar a decidir-me pel Sabadell”

Revisió mèdica, primer entrenament i presentació. Heber Pena ja respira en arlequinat. El jugador gallec, de 29 anys, ha expressat la seva satisfacció per aterrar en “un club important amb ganes de créixer. Que sigui líder significa una motivació i que està fent bé les coses. Vinc a col·laborar per aconseguir un objectiu molt bonic”. Sobre la seva controvertida sortida del CD Badajoz va explicar que “jo estava amb ganes de fer una bona segona volta, no és cert que estigués desmotivat. Però va arribar la proposta del Sabadell i penso que era la millor opció per a mi i la meva família. També vaig valorar el fet de tenir un contracte més llarg, una cosa difícil a Segona B”. Heber ha signat fins al juny del 2021. A l’acte de presentació ha estat acompanyant del director general del club, Bruno Batlle, i el director esportiu, José Manzanera.

El clan gallec s’eixampla al vestidor arlequinat. Ara ja en són cinc, a expenses de la possible sortida d’Alberto Leira. Amb dos d’ells va coincidir al Racing de Ferrol, Ian Mackay i Aitor Pascual. Amb el porter es va retrobar més tard al Real Múrcia i ara es repeteix la història al Sabadell. Avui ha admès que el porter “em va trucar i va insistir bastant perquè vingués. Encara que ja ho tenia clar, d’alguna manera em va ajudar a decidir-me pel Sabadell”, ha explicat amb un somriure.

Coneix la proposta futbolística del conjunt arlequinat i creu que s’hi adaptarà amb facilitat. “És un equip amb personalitat amb la pilota i les idees molt clares. Penso que això afavoreix la meva manera de jugar. No m’agrada definir-me, soc un futbolista de banda, però també puc jugar per dins o en punta”. De fet, en la seva trajectòria ha marcat bastants gols, encara que de manera una mica irregular. “Sempre he fet una mitjana de 5 o 6 gols pler temporada, però penso que la meva millor virtut és donar assistències”. De moment, es posa a disposició d’Antonio Hidalgo, qui probablement l’inclourà a la llista de diumenge contra l’Àt. Llevant davant les nombroses baixes.

A per un defensa

El director esportiu, José Manzanera, ha explicat que “seguia a Heber d’ençà que jugava al Somozas, on va fer 8 gols. És un jugador que ens dona més alternatives”. També ha reconegut que “estem treballant per fitxar un defensa central esquerrà sub-23 perquè estem mancats d’efectius en aquesta posició”. Manté que la sortida d’Alberto Leira pot ser imminent i, de moment, descarta la de Jurgi Oteo tot i alguns rumors que el posaven a la rampa de sortida. “El jugador no ens ha comunicat res. Sabem que en aquesta posició hi ha molta competència, però Jurgi acaba de sortir d’una lesió important i estem encantats amb ell”.