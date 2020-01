En portada: Urgències, al límit

Tot i que la foto principal d’aquesta setmana és per a la Passada de Sant Antoni, el tema que destaquem al titular principal d’aquesta edició són les urgències del Taulí. En aquest servei de l’hospital sabadellenc hi ha cada dia una mitjana de 40 persones esperant en un box per ingressar a planta.

En pàgines interiors trobareu també una entrevista a Eloi Planes, president executiu de Fluidra; una doble pàgina amb 20 propòsits per a Sabadell durant el 2020; una crònica de la diada de Sant Antoni; i molts reportatges més. I acompanyant al diari: un nou suplement de motor. Cal una Zona de Baixes Emissions a la sabadellenca?