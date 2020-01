L’Ajuntament diposita a l’Artèxtil cotxes municipals pendents de desballestar

Què hi fan uns quants cotxes municipals a les portes de l’Artèxtil? Des de l’Ajuntament de Sabadell apunten que la zona on aparquen més vehicles municipals, Can Marcet, ha quedat plena amb la renovació de la flota i els cotxes que s’han portat a l’Artèxtil són els que ja no tenen vida útil i estan pendents de desballestament. Així, la solució és temporal.

En total almenys hi ha set vehicles, que han cridat l’atenció d’algun lector del D.S. Entre els models que hi ha es troben SEAT Arosa i altres furgonetes. Darrerament, el consistori ha substituït aquests vehicles més antics per altres de nous elèctrics, amb l’objectiu de contaminar menys.