El Sabadell torna a la Creu Alta per continuar com a líder

El líder torna a casa 29 dies després. Va acabar el 2019 celebrant el lideratge amb el 4-0 al Lleida Esportiu i ara vol consolidar-se al capdavant de la taula després del cop d’efecte de la jornada anterior a Castalia. Les diferències, però, són mínimes i els filials de l’Espanyol -que rep l’Ebro- i Barcelona -que visita al necessitat Nàstic de Toni Seligrat- amenacen el primer lloc arlequinat. De fet, ambdós hauran jugat el matí de diumenge i el Sabadell ja coneixerà els resultats abans d’enfrontar-se al filial del Llevant a les 5 de la tarda.

El conjunt arlequinat tindrà tres baixes sensibles per sanció: Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar Hernández. Això obligarà, probablement, a un canvi de dibuix tàctic amb defensa de quatre. Aitor Pascual, Xavi Boniquet i Boris -que debutaria així com a titular a la lliga- apunten a l’onze inicial. El recent fitxatge Heber Pena, qui suma tres entrenaments amb els seus nous companys, debuta en la convocatòria que completen els jugadors del filial Marc Asturgó i Marc Bellalta i el juvenil Gerard Marquillas. En canvi, Alberto Leira es torna a quedar a fora en una clara demostració de la seva marxa imminent.

Tot i que l’Atlètic Llevant és el segon pitjor visitant del grup amb només 5 punts sumats a fora, Antonio Hidalgo ha recordat “els problemes que ens van crear al seu camp. Es tracta d’un equip amb les idees molt clares, un sistema molt definit i jugadors de qualitat capaços de desequilibrar. A més arriba en el seu millor moment”. Ve de fer un ’10 de 12′ gràcies a tres victòries consecutives i l’empat davant el Vila-real B (1-1) de la jornada anterior.

El Sabadell inicia la segona volta com a líder, una circumstància que en les últimes quatre temporades ha garantit acabar en zona de play-off. De totes maneres, Hidalgo no es rafia. “Les estadístiques estan molt be i volen dir que estem fent una bona feina, però no asseguren res. Els 38 punts que ara tenim no serveixen de res. Només serveix el treball diari i competir sempre al màxim”, ha deixat clar.

Àrbitre de Ciudadanos

S’espera, si la meteorologia no juga una mala passada, una de les millors entrades de la temporada a la Creu Alta després de la iniciativa del club de declarar el duel com a ‘partit del soci’. Cada abonat ha pogut disposar de dues entrades gratuïtes de la seva zona. D’altra banda, l’àrbitre del matx serà l’aragonès Carlos Aranda Anquela, de 32 anys, en la seva segona temporada a Segona B. La curiositat és que es tracta de l’actual regidor d’Esports de l’Ajuntament de Teruel, pertanyent al partit de Ciudadanos. També és àrbitre de futbol platja. Ja va xiular al Sabadell la temporada anterior al camp del Vila-real B (4-1) i va expulsar Nico Delmonte en la recta final del partit.