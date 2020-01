Pep Font lidera la victòria davant el Dènia amb quatre gols (5-4)

La primera del 2020. L’Escola Pia ha aconseguit una victòria agònica davant el Dènia (5-4) gràcies a la diana de Pep Font a només mig minut per acabar. Avui, el gran protagonista de la tarda amb un pòquer de gols.

Precisament, ha estat el 10 de Can Colapi qui ha obert la llauna tot just començar en finalitzar una gran jugada individual de Jordi Sardà per avançar als sabadellencs. Dos minuts de joc i l’Escola Pia ja guanyava. Una bon senyal en una tarda on guanyar era pràcticament una obligació davant un equip que lluny de Dénia només havia aconseguit dues victòries. Ràpidament, però, s’ha vist que el si els jugadors de Pedro Donoso volien els tres punts, necessitaven més intensitat. Els visitants, amb 10 minuts, han capgirat el marcador fins a situar l’1 a 3 exhibint una gran efectivitat de cara a porteria. Donoso ja havia utilitzat vuit jugadors i l’equip continuava molt espès però l’entrada de Carlos Povedano ha estat el cop d’efecte que necessitava l’equip. Set minuts de bon hoc han permès arribar al descans amb el resultat de 2 a 3 gràcies al gol de Pep Font en finalitzar una jugada personal amb un fort xut ras.

El descans ha donat una glopada d’aire fresc als visitants que veien com l’Escola Pia, amb el pas dels minuts, aconseguien dur el ritme del partit i protagonitzar les ocasions més clares. Sorprenentment, però, una indecisió en la defensa escolàpia ha servit perquè el Dènia situés el 2 a 4 en els primers segons de la segona meitat. Tornava la diferència de dos gols i calia remar a contracorrent. Afortunadament, en la primera jugada de sortida de pressió dels visitants, la falta de comunicació dels visitants l’ha aprofitat Pep Font per fer el tercer de la tarda (3-4). Els sabadellencs han fet un pas endavant mentre que el rival començava a flaquejar després d’una primera meitat on han plantejat un partit molt físic d’anades i tornades. A partir d’aquí, el partit ha estat un monòleg sabadellenc: bones triangulacions amb només un ‘però’: la gran actuació del porter rival ha evitat que els de Pedro Donoso poguessin tornar a agafar la iniciativa davant un equip que estava groggy Jordi Sardà, Santi Sardà i Genís López, han tingut les ocasiona més clares. Precisament, Genís ha estat l’altre desllorigador del partit. El seu gol a només quatre minuts per acabar ha estat el punt d’inflexió per iniciar la remuntada final que Pep Font, amb una genialitat, s’ha encarregat de culminar.

El Club cau davant el cuer

La creu de la jornada ha estat la derrota del Club Natació Sabadell a Badalona davant l’Industrias B, cuer de la Segona Divisió B (4-3). Una derrota imprevista després del punt aconseguit davant l’hospitales Bellsport. Sisena jornada consecutiva que l’equip de Borja Burgos no coneix la victòria.