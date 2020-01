Un dit que assenyala el racisme i les desigualtats

Quan va obrir, amb tota la il·lusió del món, el seu restaurant a Sabadell, els clients li deien: “Què és això? Quin fàstic!”, sobre els plats que oferia. Safian Younas (Pakistan, 1973) no s’ho podia creure, els clients no volien tastar els seus kebabs, un plat que importava de la seva terra, i es conformaven amb una cervesa mitjana i un plat d’olives. Aquestes són les memòries del primer restaurant kebab que va obrir a la ciutat, al passeig del Comerç, l’any 2004. “La gent em demanava massa explicacions, però no s’atrevien a tastar-ho”, comenta rialler. Però el boom per aquest menjar va arribar poc temps després i de seguida a Sabadell van començar a ploure restaurants de kebabs.

Més enllà de ser un visionari, Younas destaca per ser un referent de la població immigrant. Quan va arribar a Sabadell, l’any 2001, va conèixer paisans que anhelaven celebrar les seves tradicions i poder conservar part de la seva cultura a un país que encara els era totalment desconegut. Així es va crear l’espurna del que seria l’Associació Pakistanesa, que es va constituir el 2008 i, posteriorment, la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès (FAIV), el 2009, entitat de què ell és vicepresident. “Els pakistanesos no només muntem restaurants i badulaques”, bromeja Younas.

Aquestes organitzacions traspassen l’objectiu festiu i de conservació cultural i van un pas més enllà. El naixement de la FAIV va donar-se amb una marxa convocada contra la Llei d’estrangeria, que va començar a Sabadell amb 25 persones i va culminar amb Madrid amb 5.500 manifestants. El resultat: 31 dies caminant per l’N-II i per un tram de l’A-2 i un fort ressò a les portes del Congrés dels Diputats. Tant l’Associació Pakistanesa com la FAIV lluiten contra la desigualtat i assenyalen amb dit ferm el racisme. “Per sort, Sabadell és una ciutat acollidora que respecta”, manifesta orgullós.

La solidaritat està a l’ADN de Safian Younas. De fet, va ser premiat el maig del 2019 per la Policia Municipal de Sabadell: el pakistanès va salvar la vida a un home malferit per dos trets de bala al barri de Campoamor. El va acollir, va aturar l’hemorràgia i va alertar-ho. “Ho hauria fet qualsevol”, s’excusa, modest. Però Younas va ser l’únic que li va allargar una mà.