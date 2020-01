L’Ajuntament de Sabadell ha estrenat un programa pilot subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a persones sense formació i en atur en risc d’exclusió social i laboral. Mitjançant aquest projecte qui hi participi obtindrà un títol oficial i nou mesos de contracte en una empresa.

La Junta de Govern Local ha acceptat aquest dilluns avui la subvenció per un import de 455.399,62 euros per portar a terme aquest projecte. El nombre de persones beneficiàries serà 30 i el seu contracte de formació serà com a ajudant de cambrer o cambrera o ajudant d’instal·lador o instal·ladora.

En concret, l’Ajuntament de Sabadell ha mantingut contactes amb els gremis representatius dels dos sectors i ha establert un acord amb 24 empreses de restauració i d’instal·lacions. Les empreses participants rebran una subvenció per contractar aquestes persones en la modalitat de formació per l’aprenentatge per una jornada laboral a temps complet.

L’empresa rebrà 1.159,30€/mes, dels quals 1.050 corresponen a la retribució de la persona treballadora, i 109,39€, al pagament de les quotes de la Seguretat Social a càrrec empresa. La durada del contracte serà del 2 de març al 30 de novembre.