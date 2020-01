El CEIP Joanot Alisanda suspèn les classes per dimarts. L’Ajuntament, Generalitat i la direcció de l’escola han acordat el tancament per precaució, perquè el vent ha aixecat part de la coberta del gimnàs, com ja va passar el novembre de 2019.

En cas que alguna família ho necessiti, el professorat de l’escola atendrà els alumnes a l’edifici de l’Escola de Música, al carrer de Sant Oleguer número 7.