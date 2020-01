FOTOS: Cau un pi de grans dimensions sobre cotxes aparcats a la plaça Taulí

Un pi de grans dimensions ha caigut aquest dilluns a la nit sobre un grup de cotxes aparcats a la plaça del Taulí. Es tracta d’una de les víctimes del fort vent que bufa des del matí, i que es preveu que s’allargui aquest dimarts i dimecres.

El pi ha caigut sobre els cotxes que hi havia aparcats just a la mateixa plaça. No ha transcendit, però, si ha provocat danys personals.

Es dona el fet que el passat 13 de gener es va procedir a tallar alguns exemplars que perillaven de caure. Justament havien quedat tocats pel darrer temporal de 2019.