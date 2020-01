El fort vent obliga a acabar les classes en un centre formatiu vallesà

El fort vent que està afectant el país està complicant el dia a dia a molts ciutadans. Aquest és el cas dels integrants del Centre de Formació i Treball Flor de Maig, ubicat a Collserola, i que han hagut d’acabar la jornada abans d’hora.

Per aquest motiu, a les 13.00 h ha començat la recollida de l’alumnat del centre, que es troba al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, amb el Servei de Transport Escolar del Consell Comarcal. Aquest servei s’està efectuant a petició de la direcció del centre per les fortes ràfegues de vent que hi ha a la zona.

D’aquesta manera s’ha gestionat la recollida de l’alumnat una hora abans de l’habitual. La mesura afecta 44 alumnes d’ESO i 64 alumnes de PFI. Des del centre educatiu s’ha avisat les famílies i s’ha reforçat la comunicació des del Consell Comarcal.

En aquests moments es manté en alerta el Pla VENCAT a tota la comarca i des de l’ens supramunicipal s’està aplicant el Protocol del Transport Escolar per tal de fer el seguiment de l’evolució meteorològica a través del CECAT i dels mitjans de comunicació. Les comunicacions es realitzaran a través del web i les xarxes socials de l’organisme.