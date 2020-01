Arxivada la causa contra l’exalcalde Cerdanyola Carles Escolà per l’1-O

El jutjat d’instrucció número 6 de Cerdanyola de Vallès ha arxivat la causa contra l’exalcalde de Cerdanyola del Vallès entre 2015 i 2019, Carles Escolà (Compromís per Cerdanyola), per la participació en l’organització de l’referèndum d’l’1-O. La fiscalia va considerar que el llavors alcalde havia actuat amb prevaricació i havia malversat de fons públics, motiu pel qual el va denunciar davant la justícia com a màxim representant institucional al municipi vallesà.

El cas ha estat definitivament arxivat pel jutjat Instrucció 6 de Cerdanyola a l’estimar no degudament justificada la perpretació dels delictes que va donar lloc a la causa. Escolà va deixar el càrrec el passat estiu, un cop la seva formació no va obtenir els vots necessaris com per poder participar en qualsevol aritmètica possible per confirguar una nova aliança de govern a Cerdanyola.

Va ser llavors quan va anunciar que també renunciava a l’acta de regidor que havia obtingut i que abandonava la política de primera fila per tornar a assumir les funcions laborals que exercia abans de ser nomenat alcalde, el 2015.