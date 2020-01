El Taulí, l’hospital català no transplantador que més donants ha gestionat el 2019

El Parc Taulí ha estat el centre no trasplantador de Catalunya que més donants va gestionar el 2019, amb un total de 24. El director de l’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT), Jaume Tort, va ressaltar ahir en la presentació del balanç d’aquestes operacions la contribució dels centres que, tot i no ser trasplantadors, van gestionar les donacions. Una quarta part dels donants a Catalunya són d’aquests centres.

Rècord per sisena vegada

Per sisè any consecutiu s’ha batut rècord de trasplantaments a Catalunya. Durant el 2019, se’n van practicar 1.296 als hospitals catalans, un 12,6% més respecte al 2018. De mitjana, se’n duu a terme un cada set hores. Hi ha 169 trasplantaments per cada milió de població. A més, la donació de cossos sense vida també ha augmentat, un 15%.

Catalunya registra més de tres #trasplantaments d'òrgans diaris i bat el rècord per sisè any consecutiu 📈 L'#OCATT es consolida com a referent internacional 🌍 amb 169 trasplantaments per cada milió d'habitants 🔝 pic.twitter.com/qOqTUBn0xA — Salut (@salutcat) January 20, 2020