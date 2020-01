El jugador indonesi David Jacobs, número 2 del Món paralímpic, reforç pel Club Natació de tennis taula

La secció de tennis taula del Club Natació Sabadell ha mogut fitxa. Ha incorporat un reforç de luxe per evitar el descens. Es tracta del medallista paralímpic i número 2 del món de classe 10, David Jacobs (Indonèsia). A més és el vigent campió del Món de veterans en la categoria de 40 anys i un dels principals candidats en la lluita per les medalles en els Jocs de Tòquio d’aquest estiu. Amb experiència i qualitat per competir amb garanties a la categoria de plata del tennis de taula, debutarà aquest diumenge (11 hores) a la pista del Termotur Calella.

Amb Jacobs arriba també a Sabadell el seu company de selecció Fernando Melkyanus Palar, palista d’edat sub-21, que competirà tant a Primera Nacional com a Divisió d’Honor amb l’entitat nedadora. Amb la participació dels dos jugadors asiàtics, el Club intentarà lluitar per la permanència. Una salvació que aquesta temporada està molt cara. El C.N. Sabadell, en descens, compte amb tres victòries, les mateixes que l’Elx i el Borges, que ha fitxat un jugador japonès. Fora de la zona vermella amb un triomf més Irun i Badalona, mentre que el Calella, pròxim rival dels sabadellencs, compta amb 5 partits guanyats. Olot, que ha fitxat un rus i un japonès, ja té sis victòries després de l’inici de la segona volta de competició.