Anticorrupció sosté que el cercle de Bustos va carregar 33.000 euros de més a l’FMC

La Fiscalia Anticorrupció considera que l’antiga cúpula de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) –encapçalada per l’exalcalde Manuel Bustos– hauria carregat presumptament 33.612,95 euros a l’entitat municipalista en forma de despeses personals i un conveni. Aquesta és la principal conclusió del Ministeri Fiscal en el seu escrit d’imputació de la peça 25 del cas Mercuri, a què ha tingut accés el D.S..

El cas, en mans del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona i que dimarts passat va iniciar el tràmit per al judici oral, investiga una suposada malversació de fons públics en el si de l’FMC quan Bustos n’era el president. Anticorrupció –juntament amb l’acusació popular de Sabadell Lliure de Corrupció– va posar sobre la taula els indicis sobre Bustos, l’exsecretari Adolfo Moreno i l’exassessora Montse Costa.

Al seu temps, tal com ja va explicar aquest diari, la defensa prova d’arxivar la causa mitjançant un recurs de l’Audiència de Barcelona per qualificar l’FMC com a entitat privada i no pública. Així, la malversació cauria i l’únic recorregut per la causa seria una denúncia de la mateixa entitat per apropiació il·lícita. El judici, doncs, es podria no arribar a celebrar.

Les suposades partides

Els fets es remuntarien al període comprès entre gener del 2011 a novembre del 2012. En el seu escrit, el Ministeri Fiscal sosté que l’exalcalde de Sabadell presumptament hauria “abusat” de les seves funcions per cobrar “com a mínim” 8.500 euros per despeses d’activitats particulars i de partit trameses com a “relacions públiques” i “dietes i desplaçaments”. Moreno i Costa, sempre presumiblement, haurien realitzat la mateixa pràctica amb menors quanties –860,37 i 252,58 euros, respectivament–. La investigació dels Mossos, sobre les quals es fonamenta el Ministeri Fiscal, ja va identificar desenes de suposats recàrrecs, entre els quals figuraven dinars al restaurant de l’exregidor Paco Bustos i despeses d’unes vacances a Menorca.

Anticorrupció també manté els indicis de delicte sobre un conveni de 25.000 euros signat entre l’FMC i la Fundació ACSAR l’abril del 2011 amb la intenció suposadament d’incorporar Ligia Gisella Castelo Picó, presidenta de l’Associació Llatinoamericana de Sabadell, a la plantilla d’ACSAR. Una de les proves per argumentar-ho són les escoltes telefòniques dels Mossos, que ha consultat el D.S., i que van enregistrar un intent de renovar el conveni per part de l’equip de Bustos l’any 2012. “Recordes el conveni que vam firmar perquè contractessin l’Alicia Castelo a Sabadell? Renova’l fins a final d’any”, li manava Bustos a Sansano, que exposava: “Ens vam inventar un programa i a nosaltres ens va costar un ou allò, eh? Quasi 25.000 euros”. Segons la policia catalana, Castelo ja hauria estat col·locada a Smatsa i a una empresa germana d’aquesta, Serveis Generals per Municipis, gràcies a personal de l’Ajuntament.

Indicis a banda, el debat se centra ara en la naturalesa –privada o pública– de l’FMC, determinant per al futur del cas. Una entitat “absent” als jutjats de Barcelona, tal com va lamentar l’advocat de l’acusació popular, Raúl García Barroso.