Bertolt Brecht: “Tots tenim la mania de guardar les aparences, però acabem vivint una farsa”

Tan sols tenia 21 anys. I ja escrivia lúcides dramatúrgies en les quals fustigava els pecats de la burgesia. Crítica i autocrítica, ja que ell mateix havia nascut en una família benestant de la societat alemanya de principis de segle XX. Amb vostès, Bertolt Brecht.

“Diria que és una de les seves obres més trencadores”, arrenca Pep Carpena, un dels nou actors que conformen l’elenc. “A El casament dels petits burgesos es passa molt, es nota molt la seva ideologia, mentre que a les futures obres que escriurà passa a ser més sibil·lí, a deixar-ho entre línies, probablement perquè ja havia tingut molts problemes amb les autoritats”, afegeix Carpena.

De fet, fa poc que Sabadell va acollir un altre Brecht. Va ser a la tardor a la sala La Quartera, amb la representació d’Els fusells de la senyora Carrar de la companyia AlGalliner. “Però no s’hi assemblen en res, amb l’edat va modificar el seu estil”, remata Carpena.

Riures, però àcids

I què trobaran els espectadors d’El casament dels petits burgesos? Respon Pere Villaró, un altre membre del grup actoral: “És una comèdia, però té un punt negre i àcid”. L’escenari acollirà un casament en directe. “Però és l’excusa per carregar-se’l, per denunciar que tot es basa en la mania que tenim tots de voler guardar les aparences, però acabem vivint una farsa”, exposa Villaró. Un casament amb ets i uts. “De fet, avui dia et pots veure molt reflectit amb la clàssica baralla per veure qui has convidat i qui no”, afegeix l’actor. Allà s’hi troba tothom, però a poc a poc, com a tota bona dramatúrgia, afloren els interessos de cada personatge. Així que Villaró conclou: “No és pas un divertimento, és una obra que fa reflexionar”.

Malgrat ser obra de text, també l’acompanyen tres peces de música en directe (tant veus com instruments). Pel que fa a la posada en escena, El casament dels petits burgesos té una complexitat afegida, ja que l’obra transcorre durant un àpat. I, per tant, s’han de cuinar prèviament tots els plats i els actors i actrius han d’anar menjant, fent veure que queda natural.

La traducció i adaptació de l’obra ve de la mà de Feliu Formosa, de l’any 1985, precisament per ser representada al Globus de Terrassa juntament amb Pau Monterde. Posteriorment, es va portar al Teatre Almeria, a Barcelona.

Les funcions són els dissabtes a les 21.30 h i diumenges a les 18 h. La temporada d’El casament dels petits burgesos s’allargarà fins al 26 d’abril.

Bertolt Brech

És un dels dramaturgs més importants del segle XX, que va escriure el 1926 aquesta dura crítica a la burgesia de la seva època. A l’obra es posa en ridícul la necessitat imperant de tota una classe social per mantenir la imatge pública per sobre de totes les coses.