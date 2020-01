CCOO recorda l’assassinat dels advocats d’Atocha

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) del Vallès Occidental ha celebrat un acte d’homenatge per commemorar l’aniversari de l’atemptat del despatx laborista d’Atocha del 1977, en què van morir diversos advocats. L’acte s’ha celebrat a la seu del sindicat a Terrassa, amb la participació de l’alcalde, Jordi Ballart, i el secretari general de CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central, Enrique Rodríguez.

“Volem recordar a la societat que hi ha fites que s’assoleixen al llarg de la història i que no podem oblidar, no podem escoltar constantment una línia ideològica representada amb tres partits que volen explicar a l’escola que un colom va fecundar una dona, hem d’explicar les coses com són, i això va passar i no ho podrem oblidar”, explica Rodríguez.