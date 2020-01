Castellarnau exigeix videovigilància per frenar els robatoris i el sexe al carrer

Càmeres de videovigilància al carrer i vetar el pas als vehicles aliens al barri de Castellarnau. Aquestes són les dues mesures que un centenar de residents d’aquesta urbanització reclamen a l’Ajuntament per evitar els “constants” robatoris als seus domicilis i la presumpta prostitució i pràctica de cruising al carrer. Els afectats denuncien que “se senten vigilats” pels presumptes autors dels robatoris, que “es passen les hores als seus vehicles esperant que la víctima surti de casa”, segons afirmen que han pogut constatar.

És per això que demanen càmeres de videovigilància –una mesura que ja s’ha dut a terme a municipis com Matadepera– al carrer. Però també creuen que cal barrar el pas als automòbils que no estiguin identificats amb alguna mena de distintiu. Així, s’acabaria amb el presumpte control dels lladres sobre les entrades i sortides dels domicilis i amb la pràctica de sexe a l’espai públic (a l’interior dels vehicles). Ja fa uns anys, l’Ajuntament de Sabadell va prohibir l’estacionament i la parada a un tram dels carrers Jules Verne, Mark Twain i Olof Palme per evitar aquesta pràctica. No obstant, els veïns asseguren que “no ha servit de res”: els vehicles continuen aturant-se. Per això consideren “essencial” fer un pas més enllà i controlar el pas motoritzat a Castellarnau.

Més robatoris

Fonts policials reconeixen que s’ha produït un repunt en els robatoris en els darrers temps. En l’últim any, s’han comptabilitzat diverses desenes de robatoris a la zona, amb una especial incidència als carrers Jules Verne i John Lennon. La Policia Municipal ha reforçat la seva presència al barri, però al mateix temps reconeix que és complicat enxampar els lladres in fraganti. “Actuen en uns 30 segons i aleshores ja han accedit a l’habitatge. Per molt patrullatge que es faci, agafar-los no és tan fàcil”, sostenen fonts de la Policia Municipal.

En Joaquim –nom fictici– ho recolza: “vaig sortir cinc minuts i en entrar a casa, els lladres sortien per la finestra”, diu. Aquest veí, que s’estima més no facilitar el seu nom perquè assegura que ha estat intimidat pels individus que practiquen cruising davant casa seva, ha patit fins a cinc robatoris en menys d’un any. “La sensació d’arribar a casa i trobar-la potes enlaire és desesperant, et sents vulnerable”, explica. “Vivim en tensió, ara cada cop que arribo a casa miro que tot estigui en ordre”, afegeix un altre veí a qui han robat dos cops recentment.

Els robatoris tenen darrere una forta vinculació amb les entrades a domicilis a urbanitzacions properes pertanyents a Matadepera. No només a les formes, sinó també al perfil delictiu: es tracta de grups organitzats preparats per assaltar i robar el màxim possible en el mínim temps indispensable.

Pel que fa a les relacions sexuals en públic, ni Policia Municipal ni Mossos d’Esquadra tenen constància d’un intercanvi econòmic. Així, ambdós cossos coincideixen en la dificultat d’abordar les pràctiques sexuals a l’espai públic, una qüestió que hauria d’estar regulada en una ordenança específica de civisme. L’Ajuntament prepara una nova norma per combatre actituds incíviques. A l’espera d’aquests canvis, però, els veïns pressionen per trobar-se més segurs.