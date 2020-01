El Sabadell vol reforçar el seu lideratge a Paterna

Amb 4 punts d’avantatge sobre el segon Espanyol B i tercer Castelló, el Sabadell es presenta aquest diumenge (12 hores) a la Ciutat Esportiva de Paterna més líder que mai. Ara, el seu objectiu és reforçar aquesta privilegiada posició davant un filial valencianista que acumula 7 jornades sense conèixer la victòria. L’última va ser el 24 de novembre, un 4-1 davant l’Orihuela. De fet, al seu estadi Antonio Puchades només ha estat capaç de guanyar dues vegades. L’altre va ser contra l’Atlètic Llevant (3-1). La resta han estat 5 empats i 3 derrotes, l’última el dolorós 1-2 davant el Castelló en el temps afegit.

Sembla una bona oportunitat, doncs, perquè el conjunt arlequinat mantingui la seva dinàmica positiva d’aquest inici de segona volta, però el tècnic Antonio Hidalgo adverteix que serà un duel amb moltes dificultats. “És un filial de gent jove amb molt talent i si tenen un bon dia, et poden posar en problemes”. El tècnic arlequinat no es desvia ni un mil·límetre del seu discurs i no vol ni sentir a parlar del coixí de punts actual a la classificació. “La igualtat és molt gran en aquesta categoria i tots els partits són d’una màxima exigència”, insisteix.

La nota més positiva és la recuperació d’efectius. Els tres sancionats contra el filial del Llevant –Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar- tornen a una convocatòria de 19 jugadors. Cauen els joves Marc Asturgó i Marc Bellalta, però es manté el juvenil Gerard Marquillas, que ha vist suspès el partit del conjunt arlequinat de Lliga Nacional. El tècnic no va voler avançar res sobre possibles canvis a l’onze. “Si tothom està a disposició, es guanya competitivitat i això sempre és bo”, va subratllar. El València Mestalla té la baixa d’Adri, per sanció, mentre el porter Rivero i Esquerdo van ser convocats per Celades pel primer equip contra el FC Barcelona, però ambdós podrien jugar diumenge si el seu tècnic, Chema Sanz, ho considera oportú. La normativa no ho impedeix.

Escenari positiu

Paterna es pot considerar un escenari positiu, en general, pel Sabadell. A Segona Divisió B ha jugat un total de 14 partits i només ha perdut en 4 ocasions. El resultat més repetit és l’empat: fins a 7 ocasions, com l’1-1 de l’última visita la temporada anterior amb gol de Pedro Capó. Tres són les victòries aconseguides, destacant un 1-4 amb ‘hat-trick’ de l’exjugador i tècnic arlequinat, Kiko Ramírez. Curiosament, s’han enfrontat en altres categories com la Segona A i Tercera Divisió i cal afegir una promoció de permanència a Segona Divisió A (la temporada 73/74) que es va resoldre favorablement al Sabadell (0-0 a Mestalla i 2-0 a la Creu Alta).

El partit serà dirigit pel col·legiat Antonio Alberola Rojas, del comitè castellà-manxec. Té 29 anys i és la seva tercera temporada a Segona B. Com a curiositat, és germà del també àrbitre Javier Alberola Rojas que actualment xiula a Primera Divisió. Cap d’ells ha dirigit mai al Sabadell.