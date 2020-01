Un llançament editorial (literal) i una placa, darrer homenatge de l’any de la Colla de Sabadell

Potser d’aquí uns quants anys, algú que no conegui el passat literari de la ciutat té la sort de deturar-se un moment al carrer d’en Font, a l’alçada del número 26, girar el cap noranta graus i preguntar-se per la placa que s’hi ha instal·lat avui, després d’un vermut a la plaça de Marquilles. “Aquesta casa fou la seu de la Colla de Sabadell, l’anomenaven el Casino dels Senyors”, hi ha inscrit.

Amb una mica més de fortuna, acabarà descobrint que, malgrat el refinament del nom, es tractava d’un edifici tronat que s’havia batejat d’aquesta manera per mofar-se de la petulància del Círculo Sabadellès, on realment es reunien els senyors adinerats. O s’assabentarà de l’humor extraordinari que s’hi gastava, allà dins, entre poetes, escriptors i artistes sota la jurisprudència de la ironia: hi havia cadires de barbers, llibres dedicats pels seus autors clavats a les parets, un museu on hi exposaven petites pertinences sense valor robades a burgesos, una taca d’humitat emmarcada a la paret o el cèlebre cartell on posava “Estem voltats de pocavergonyes”. Darrere de les peripècies, s’hi reflectia una visió de la ciutat i de la societat, una profunda voluntat de denúncia embolcallada.

I, qui sap, potser el nostre estimat curiós un dia acaba obrint L’any que ve no l’altre, un llibre que també s’ha presentat aquest matí davant de desenes de persones que no es volien perdre el darrer acte per celebrar el centenari de la Colla de Sabadell. Es tracta d’un homenatge a L’any que ve, de Francesc Trabal. De fet, s’ha presentat de la mateixa manera: anunciant que es faria un llançament editorial per, després, literalment fer volar pels aires exemplars del llibre, des del balcó de l’antic Casino dels Senyors del carrer d’en Font.

El “llançament editorial” ha estat obra de Josep Maria Rovoiralta i Jep Barceló, disfressats de Joan Oliver i Francesc Trabal. També han repartit romanços, amb un paraigua obert, tal com feien els membres de la Colla. Ignasi Roda s’ha encarregat de musicar-los. El grup de cant improvisat Corrandes són Corrandes s’han encarregat de tancar l’acte.