El Sabadell guanya amb autoritat i surt més líder de València (0-3)

Més líder encara. El Sabadell ha aconseguit una gran victòria a Paterna per fer-se fort al capdavant de la taula. Després d’una primera meitat d’alternatives, el conjunt arlequinat ha sentenciat en 4 minuts màgics. Dos gols d’Edgar, de penal, i Aitor Pascual, han deixat sense capacitat de reacció al València Mestalla i ha posat la cirereta Xavi Boniquet amb un golàs. Triomf inapel·lable.

Com estava previst, Hidalgo ha recuperat els tres homes -Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar- que van ser baixa per targetes davant l’Atlètic Llevant. L’única novetat ha estat la continuïtat d’Aitor Pascual a l’onze en detriment d’Óscar Rubio. D’altra banda, Lanzarote es va quedar finalment a Sabadell a causa d’unes molèsties físiques malgrat figurar en la llista de convocatòria.

El conjunt arlequinat ha començat una mica adormit. Algunes imprecisions han provocat pèrdues de pilota davant la forta pressió a dalt del València Mestalla, una fórmula que ja han posat en pràctica els últims rivals del Sabadell. Però amb el pas dels minuts s’ha trobat més còmode l’equip d’Antonio Hidalgo a través de la pilota. Una rematada fluixa de Néstor ha estat la primera d’una sèrie d’accions ofensives amb Edgar Hernández de protagonista. Ha faltat l’encert en la finalització.

També Aleix Coch ha estat a prop de repetir el gol de Castàlia en un servei de cantonada just abans d’abandonar el terreny de joc per lesió. Tot apunta a un problema muscular a l’isquio, però es converteix en un greu contratemps. Pedro Capó ha passat a ocupar el lloc de central i Óscar Rubio s’ha incorporat al carril dret. També el València Mestalla s’ha vist perjudicat per dues lesions abans del descans amb canvis obligats. Un accidentat tram final de la primera part ha trencat el ritme intens d’ambdós equips.

A la represa, el guió ha canviat en quatre minuts màgics. Un penal clar a Néstor quan encarava a l’àrea ha permès Edgar Hernández fer el seu setè gol d’aquesta temporada i sisè a pilota aturada. El 0-1 ha estat un cop dur pel filial valencianista que el Sabadell ha sabut aprofitar en una gran jugada de contraatac. Això sí, s’han necessitat tres rematades. Les dues primeres, d’Edgar i Néstor, han estat rebutjades per Cristian Rivero, qui res ha pogut fer amb la xilena d’Aitor Pascual. Amb el 0-2, el València Mestalla ha fet una passa endavant a la desesperada, però ha topat amb la granítica defensa arlequinada. I en un altre contra de manual, la centrada d’Aitor Pascual l’ha engaltat Xavi Boniquet amb una volea impressionant a la xarxa. L’estocada definitiva. El líder surt encara més líder de València.

FITXA TÈCNICA

València Mestalla: Cristian Rivero; Javi Jiménez (David Castro, m. 40), Adrián Guerrero, Guillem Molina, Hugo Guillamón, Pascu, Koba Lein, Jordi Sánchez, Carlos González (Musah, m. 36), Alfred Planas (Sergio Moreno, m. 62) i Pablo Gozálbez.

Sabadell: Mackay; Pedro Capó, Aleix Coch (O. Rubio, m. 34), Grego, Josu, Ángel, Aitor Pascual, Adri Cuevas, Edgar (Boris, m. 75), Aarón Rey (Xavi Boniquet, m. 66) i Néstor.

Àrbitre: Antonio Alberola Rojas, Comitè castellà-manxec. Grogues: David Castro.

Gols: 0-1, min. 58: Edgar de penal; 0-2, min. 62: Aitor Pascual; 0-3, min. 78: Xavi Boniquet.

Incidències: Uns 600 espectadors, amb un centenar de seguidors sabadellencs a l’Estadi Antonio Puchades de Paterna.